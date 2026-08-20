Una veintena de 'radares pedagógicos' reforzará la seguridad vial de Salamanca al avisar de la velocidad sin sancionar

Instalación de uno de los radares en Salamanca. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado la instalación de 20 nuevos radares pedagógicos que se ubicarán en el perímetro de la ciudad y coinciden en varios casos con las principales vías de entrada y salida.

Estos dispositivos detectan la velocidad de los vehículos a una distancia aproximada de 300 metros y avisan al conductor de la velocidad a la que circula para que la reduzca de forma voluntaria, sin llegar a sancionar.

Además de su función de aviso inmediato, los radares tienen una utilidad analítica. Los datos que recogen se remiten a la Sala de Control de Tráfico, donde se estudian para determinar si es necesario adoptar medidas adicionales, como la puesta en marcha de controles periódicos, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La medida se enmarca en la inversión de 258.437 euros del superávit municipal para seguridad vial, anunciada en abril. De esa partida, 146.414 euros se destinan a los radares pedagógicos y 113.379 euros a balizas de refuerzo semafórico en 60 ubicaciones, similares a las ya instaladas en el paseo del Desengaño, antes del acceso al puente Sánchez Fabrés.

Salamanca contaba ya con doce radares didácticos instalados en la ciudad, situados en la carretera de Aldealengua con calle Hortelanos; el paseo de la Estación con calle Elcano; la avenida Alfonso IX de León junto al colegio Santa Teresa; la avenida Alfonso IX de León con plaza de Madrid; la carretera de Ledesma junto a calle Relojeros; la carretera de Ledesma con calle Guijuelo; la calle Babia con calle del Bachiller Sansón Carrasco; la calle Mayor de Chamberí con calle de Núñez Losada; la avenida José Núñez Larraz junto al puente del VIII Centenario; el puente Sánchez Fabrés, en dirección salida de la ciudad; el puente de Felipe VI, en dirección entrada de la ciudad; y la calle Buenaventura con calle San Damián.

Las ubicaciones de los nuevos radares son el paseo del Progreso (desde Vettones y Vacceos), el paseo del Progreso (desde Charrería), el paseo del Tormes (entrada ciudad), el paseo del Tormes (salida ciudad), la avenida Carmen Martín Gaite, la Avenida Luis de Camoens, el paseo San Vicente (entrada ciudad), el paseo San Vicente (salida ciudad), la avenida Ignacio Ellacuría (desde Núñez Larraz), la avenida Ignacio Ellacuría (desde Charrería), la avenida Fernando III 'El Santo' (dos ubicaciones), la avenida San Agustín (entrada ciudad), la avenida Virgen del Cueto, la avenida Torrente Ballester (salida ciudad), la avenida de Aldehuela, 43 (hacia Canalejas), la avenida de Aldehuela (desde Canalejas), la avenida Agustinos Recoletos, la avenida de la Merced (entrada ciudad) y la calle Jesús Arambarri.