'Veladas musicales en los castillos' cumple 25 años y llegará los sábados de julio a nueve castillos de la provincia

Presentación de la programación 'Veladas en los castillos' de la Diputación de Valladolid. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Educación y Cultura de Diputación de Valladolid, Yolanda Burgoa, ha presentado este martes una nueva edición de las ¡Las veladas musicales en los castillos', que cumplen 25 años y que en esta edición llegarán a nueve fortalezas de la provincia vallisoletana alo largo de los sábados del mes de julio.

Así, desde el próximo 4 de julio, este ciclo organizado por la Diputación de Valladolid, llegará a los patios de armas de nueve castillos de la provincia, y comenzará por Torrelobatón y Portillo, con las actuaciones de J'uan José Robles Trío' y 'Asturiana Mining Company', respectivamente.

Juan José Robles Trío presenta '10 años que cuentan historias', un espectáculo de sonido folk con ecos de Irlanda y de la huerta castellana, donde el laúd, la bandurria, la mandolina y la guitarra española se entrelazan con valses, foxtrot, jotas y fandangos. La cita será el 4 de julio en el castillo de Torrelobatón a las 21,30 horas.

A la misma hora, el castillo de Portillo acogerá la actuación de 'Asturiana Mining Company', formación de folk asturiano fundada en 1998 por el músico y productor estadounidense Michael Lee Wolfe, que fusiona la tradición musical asturiana con el blues y la world music.

El castillo de Íscar acogerá, el 11 de julio, a Chiki Lora con un recorrido por sus tres discos a trío, mientras, en el castillo de Trigueros del Valle será el turno de Arahí, que llega a las veladas con 'Arahí' con un toque cubano.

El castillo de Villagarcía de Campos acoge, también el día 11 de julio, a 'Mosquera Celtic Band' con su espectáculo 'Atlantic Connections', un formato cuarteto diseñado a la carta para esta fortaleza que fusiona las músicas celtas del arco atlántico con la mirada puesta en Galicia, de la mano del multi-instrumentista Fernando Mosquera.

El día 18 de julio será el turno de 'Charlotte Blues Band', que ocupará el escenario instalado en el castillo de Villafuerte con su espectáculo 'Estrellas del Soul', mientras, en la fortaleza de Tiedra los espectadores podrán disfrutar de Rocío Torío y su espectáculo 'El día que compre flores'.

El ciclo se cierra el 25 de julio con Sara del Valle en Montealegre y Carmen TrioJazz en Simancas.

Así, en Montealegre, Sara del Valle presenta 'Momentos lentos tour', un espectáculo sensorial entre el pop luminoso, el soul, el gospel y el folk, con una banda de seis músicos, mientras que en Simancas, Carmen TrioJazz presenta 'Canciones que vuelven', un proyecto que indaga en los principales ritmos y estilos de la canción de raíz popular en lengua castellana desde una visión contemporánea del jazz.

Todos los espectáculos darán comienzo a las 21,30 horas y en todos ellos la entrada será libre hasta completar el aforo.