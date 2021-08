Veterinarios de CyL denuncia la falta de inspecciones de salud pública en plena "quinta ola pandémica"

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) ha denunciado la falta de inspecciones de salud pública en plena "quinta ola pandémica".

Así, Sivecal apunta que, lejos de mejorar los servicios de salud pública tal como promete una y otra vez la consejera de Sanidad, cada vez son más "escandalosas" las carencias en los planes de prevención e inspección.

En este sentido, recuerda que uno de los puntos estrella del documento final del Grupo de Expertos designados para desarrollar el ámbito sanitario del 'Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social' fue el desarrollo y refuerzo de la salud pública y la vigilancia epidemiológica.

Entre estas medidas figuraban incrementar las actividades de sanidad ambiental, para adecuarlas a la nueva problemática ocasionada por el cambio climático, en la prevención y control de las enfermedades vectoriales (mosquitos, flebótomos, garrapatas,..) o por otras plagas animales (topillos, animales silvestres,...) a través de los veterinarios, para minimizar los riesgos sanitarios para la población expuesta, con especial atención a las zoonosis emergentes y otros problemas sanitarios relacionados (accidentes de tráfico, molestias, sensibilización,...).

También se proponía impulsar las actividades de promoción de la salud en los riesgos derivados por la convivencia con animales, en la inocuidad alimentaria y en la prevención de los riesgos ambientales, además de establecer un sistema de atención continuada en salud pública, que integre sus diferentes ámbitos: epidemiología, ordenación sanitaria, sanidad ambiental y seguridad alimentaria.

Un año después de estas propuestas aprobadas por el grupo de expertos de las Cortes de Castilla y León, y asumidas en su integridad por la Consejería de Sanidad, Sivecal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que el equipo directivo de Verónica Casado no ha dado ni un solo paso para implementar estas medidas.

Lejos de ello, el sindicato asegura que el secretario general de Sanidad, Israel Diego Aragón, ha dado instrucciones para que no se sustituyan las ausencias (vacaciones, licencias y permisos) de los inspectores de los Servicios Oficiales de Salud Pública.

A ello suma el hecho de que, según Sivecal, la Consejería de Sanidad, en lugar de incrementar las inspecciones del COVID, ha decidido en plena quinta ola, reducirlas a la mínima expresión, anulando las sustituciones de sus inspectores de salud pública y todo ello, no como en el caso de los médicos y enfermeros por falta de sustitutos, "sino por un claro menosprecio hacia la imprescindible labor de sus profesionales no asistenciales que fueron considerados trabajadores esenciales durante las anteriores olas".

Ahora que esta función es más necesaria que nunca para frenar la expansión del coronavirus y por el incremento estival de casos de todo tipo de alertas alimentarias, Sivecal denuncia que de nuevo la Consejería de Sanidad decide minimizar la prevención.

LOS INSPECTORES, DE VACACIONES

Esto, a juicio de Sivecal, implica que durante los meses de verano las inspecciones de los centros de mayores (residencias, centros de día, etc.), los restaurantes, bares y en general hostelería y el resto de establecimientos de convivencia no sean visitados por los inspectores, al encontrarse de vacaciones y no ser sustituidos.

"No podemos asegurar que esta falta de inspección sea la causante del incremento de casos pero si podemos asegurar que es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta y valorar", asegura Sivecal.

El ejemplo paradigmático lo sitúa en la Zona Básica de Salud de Carrión de los Condes, en pleno Camino de Santiago, y sede, junto con Burgos y Sahagún, de las Edades del Hombre, que ha permanecido sin inspección veterinaria desde hace casi un mes, en la época de más afluencia y precisamente cuando deberían haberse implementado planes preventivos especiales para estas zonas de gran afluencia de personas de todo tipo de procedencias.

Sivecal justifica por todo ello que una vez más se ve obligado a denunciar la falta de reconocimiento y sensibilidad hacia los problemas de salud pública y los programas preventivos, limitándose la Consejería a valorar exclusivamente la parte asistencial del sistema de Ssalud de Castilla y León y "despreciando" la labor preventiva que llevan a cabo los Servicios Oficiales de Salud Pública.