El Vía Crucis y la procesión de las Siete Palabras marcan el Martes Santo de meditación en Zamora

ZAMORA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La meditación a través de la palabra marcará este Martes Santo en la capital zamorana, con la Procesión del Vía Crucis, que partirá a las 20.15 horas, mientras la devoción, el silencio y el respeto inunda las calles zamoranas para acompañar a Jesús y su madre.

Las imágenes de 'El Nazareno', obra del siglo XVII y autor desconocido, y de 'La Virgen de la Esperanza' se dirigirán guiadas por cientos de cofrades hacia los barrios bajos para cruzar el Puente Medieval.

Los cofrades que acompañan al Nazareno llevan escapulario y fajín morado mientras que los que guían a La Virgen de la Esperanza van vestidos con capa y fajín del mismo color y ambas imágenes son portadas a hombros en todo el recorrido en que se realizan las XIV Estaciones del Vía Crucis.

Las catorce estaciones están representadas en catorce cruces con galvanoplastias de los paños procedentes de la mesa de la Virgen de la Esperanza, obra de Víctor de los Ríos, con solo un número romano en el reverso representando cada estación.

Una vez que ambas tallas cruzan el Duero por el puente románico, el Nazareno se despide la Virgen que se dirige hacia el Convento de las Madres Dominicas Dueñas, donde permanecerá hasta el Jueves Santo. La imagen de Jesús será trasladada hacia la Iglesia de San Frontis, en cuya plaza se reza el Vía Crucis, para concluir en este templo parroquial.

Pasada la medianoche y tras celebrarse la Eucaristía, partirá desde la Iglesia de Santa María de La Horta la Procesión de las Siete Palabras, con el Cristo de la Agonía, talla anónima del siglo XVII que es llevado a hombros. Se trata de una imagen que representa a un Cristo aún vivo en sus horas postreras en la cruz y es portado a hombros por ocho hermano en dos turnos de carga.

Desde el año 1983 desfilan siete crucificados que se sitúan ante siete grandes estandartes que reproducen las palabras pronunciadas por Cristo en la Cruz.

El desfile discurrirá por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor, calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo.

Continuará el recorrido por calle Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.