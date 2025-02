El viaducto de Arco de Ladrillo ganará vida útil tras las obras de "emergencia", que avanzan "en plazo"

El director del proyecto asegura que está preparado para otros "50 años" y Carnero asevera que se mantendrá hasta que se soterren las vías

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de "emergencia" el viaducto del Arco de Ladrillo en Valladolid avanzan "en plazo", según ha señalado este viernes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el director del proyecto, que ha explicado que la intervención va a conseguir de manera "implícita" una prolongación de su vida útil para "otros 50 años".

Carnero y el ingeniero, Gonzalo Arias, han visitado las obras en la mañana de este viernes acompañados por el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez; el director de la empresa que lleva a cabo las Obras (Imesapi), Carlos Rodríguez; y los técnicos municipales Francisco Pérez y Jesús Briones.

Las obras, como se ha explicado, progresan "en plazo" tras el parón de las Navidades y una vez superada la época del año con más frío, lo que sumado a que las "sorpresas" que se han podido encontrar en el costado de la calle Recondo, ya ejecutado, han permitido adelantar situaciones en el otro lateral, hace ser optimista al director del proyecto.

Ese plazo, según lo asegurado al inicio de las obras, el 30 de mayo de 2024, es de once meses, aunque hoy el alcalde sólo ha precisado que esperan que el viaducto se abra al tráfico el próximo mes de mayo. "No se contempla un retraso salvo que vengan unas lluvias torrenciales o un evento climático que no esperemos. En principio va todo en orden, en la planificación prevista", ha precisado Arias.

El ingeniero ha detallado que la intervención consiste principalmente en la colocación de unas nuevas y "robustas" defensas de hormigón en ambos costados del viaducto que una vez finalizadas permitirán garantizar la seguridad ciudadana, al tiempo que ensancharán el tablero en 0,70 metros por cada lateral y garantizarán, de forma "implícita" una prolongación de la vida útil.

Al ser preguntado el director del proyecto por el tiempo en el que se podría traducir esa ampliación de la vida útil, ha aseverado que "desde el punto de vista funcional queda preparado para los próximos 50 años", a lo que el alcalde 'popular' ha apostillado que "el puente" se mantendrá hasta que la ciudad de Valladolid tenga la vía soterrada.

Carnero ha insistido en que con esta actuación se logra "ganar en seguridad", algo que ve "muy importante", pero también se avanza en la "adecuación y modernización de un puente que hoy por hoy es vital en la movilidad de todos y cada uno de los vallisoletanos", porque ha destacado el importante flujo de tráfico que atraviesa todos los días por él.

"Por Arco de Ladrillo seguimos pasando todos los vallisoletanos y vamos a tener que seguir pasando durante mucho tiempo", ha advertido Carnero, que se ha preguntado por dónde tendría que pasar todo este tráfico ahora mismo si se cerrase el viaducto.

60% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO

Con fecha del pasado 31 de enero "ya se encontraba ejecutado el 61 por ciento del presupuesto (1.392.096 euros)", lo que hace afirmar al Ayuntamiento que "la actuación avanza a un buen ritmo".

Gonzalo Arias ha subrayado que cuando comenzaron las obras la pasada primavera el sistema de contención de seguridad vial existente "presentaba unas precariedades flagrantes, en parte derivadas del diseño y en parte derivadas del paso del tiempo". Así, recuerda "dos incidentes previos" como la colisión de un turismo con la barrera lateral "que pudo haber caído" y un módulo del pretil que "pudo desprenderse".

Con ello, como ha repasado el ingeniero, las primeras 6 ó 7 semanas se dedicaron a realizar todo tipo de catas, ensayos y toma de datos, y, en base a ello, a la redacción del documento técnico que sirve de referencia para desarrollar la intervención.

Asimismo, dicho documento permitió fijar el presupuesto total de la obra de emergencia, que asciende a 2.281.867 euros, y que superaba los 2 millones de euros de los que se había informado al inicio de los trabajos.

La situación ha forzado a plantear una solución integral del tablero que permita dotarlo de "un sistema de contención que sea suficiente, que cumpla con la normativa vigente y que por lo tanto esté en los estándares europeos de seguridad, tanto para los vehículos como, insisto, para el ferrocarril y todos los usuarios que pasan bajo el puente".

Esto implica un trabajo en dos fases que comenzaron por la semicalzada que da a la calle Recondo mientras el viaducto se mantenía abierto al tráfico con un carril por sentido, por el lado opuesto.

Tras las demoliciones y desmontado de todos los elementos metálicos, la reconstrucción total del carril derecho, la instalación del nuevo pretil de defensa y contención, restitución del alumbrado, se puso en servicio esa semicalzada en los primeros días del mes de diciembre, cuando se cambiaron los desvíos de modo que se pudieran atacar los mismos trabajos en los otros dos carriles, en los que se está trabajando actualmente.

La 'segunda mitad' de la intervención se ejecuta actualmente y ya se han completado las demoliciones y desmontado de todos los elementos metálicos, y se comenzará este fin de semana con la colocación de las primeras piezas prefabricadas para la reconstrucción del carril derecho en sentido Madrid.

Independientemente de la intervención de emergencia, se han detectado necesidades de ordenación y pavimentación en los cuatro tramos de vías de servicio laterales del viaducto, que se acometerán con el presupuesto ordinario del Área.

OBRAS EN LAS CALLES LATERALES

Así, en un plazo de aproximadamente un mes comenzarán los trabajos en las calles paralelas al viaducto, con las de la "semicalzada" más próxima a la estación, tanto entre los números 7 y 17 de Paseo del Arco de Ladrillo como la que delimita la plaza de Ferroviarios, ya en el lado de Las Delicias.

"Se trata de delimitar las calzadas para evitar interferencias con los nuevos voladizos de la estructura, y de corregir alineaciones y giros inadecuados para mejorar la seguridad de vehículos y peatones", ha precisado el Ayuntamiento.

Igualmente, cuando terminen los trabajos que se ejecutan actualmente en el tablero, se realizarán trabajos similares en las vías de servicio de ese lado --lateral del hotel Parque y estación de autobuses, y Paseo del Arco de Ladrillo 20 al 36--.

ASFALTADO EN LOS MES DE JULIO Y AGOSTO, POR LAS NOCHES

Por último, e independientemente del contrato de emergencia, se aprovechará la campaña de aglomerado de este año para renovar dicho pavimento en la calzada del viaducto, algo que hubiera sido necesario igualmente, aunque no se hubiese producido dicha intervención.

Dada la afección al tráfico que siempre suponen estas actuaciones en el viario principal, se tiene previsto realizarlo en horario nocturno en los meses de "julio y/o agosto".