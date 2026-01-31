El viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid sufrirá un corte puntual este lunes por la reparación de un pretil dañado

El viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid sufrirá un corte puntual este lunes por la reparación de un pretil dañado - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 31 enero 2026 12:35
   VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El viaducto de Arco de Ladrillo tendrá un corte puntual de tráfico este lunes, 2 de febrero, debido a la reparación y sustitución de un pretil, dañado a raíz de un accidente ocurrido el pasado 7 de enero.

   Los trabajos se desarrollarán a lo largo de la mañana, a partir de las 9.00 horas y se prevé que tengan una duración aproximada de cuatro o cinco horas, ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

    Durante ese tiempo, la intervención afectará de forma alternativa a los carriles exteriores en ambos sentidos, manteniéndose siempre al menos un carril abierto, por lo que la circulación podrá continuar con normalidad.

   Se trata de una intervención puntual y programada, propia de las labores de reposición y conservación de la infraestructura viaria, con afecciones limitadas y concentradas en una única jornada.

   Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada

