El viaducto de Arco de Ladrillo de Valladolid sufrirá un corte puntual este lunes por la reparación de un pretil dañado - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viaducto de Arco de Ladrillo tendrá un corte puntual de tráfico este lunes, 2 de febrero, debido a la reparación y sustitución de un pretil, dañado a raíz de un accidente ocurrido el pasado 7 de enero.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de la mañana, a partir de las 9.00 horas y se prevé que tengan una duración aproximada de cuatro o cinco horas, ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante ese tiempo, la intervención afectará de forma alternativa a los carriles exteriores en ambos sentidos, manteniéndose siempre al menos un carril abierto, por lo que la circulación podrá continuar con normalidad.

Se trata de una intervención puntual y programada, propia de las labores de reposición y conservación de la infraestructura viaria, con afecciones limitadas y concentradas en una única jornada.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada