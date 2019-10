De Vicente acusa al vicerrector de la UVA en Segovia de hacer "demagogia política"

Actualizado 10/10/2019 14:51:06 CET

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, en el atril, contesta a las declaraciones del vicerrector de la UVA, Agustín García Matilla, arropado por algunos de los diputados de su equipo de gobierno. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha acusado al vicerrector de la Universidad de Valladolid en Segovia, Agustín García Matilla, de utilizar la universidad pública para hacer "demagogia política" después de que éste pidiera a la institución provincial que cumpliera el "compromiso adquirido" por el anterior presidente, Francisco Vázquez, para firmar un convenio de colaboración similar existente en Soria, donde la UVA recibe, según señaló, "200.000 euros" de la Diputación.

De Vicente ha pedido a García Matilla que "deje de utilizar" la universidad pública para hacer "demagogia política" y le ha advertido de que para relacionarse con la Diputación y con su presidente "así no" y "por ahí no" se llegará a ningún acuerdo.

Respaldado por los diputados de su equipo de Gobierno, el presidente ha advertido a Matilla de que la Diputación "no es ninguna entidad financiera" como para que "todo el mundo venga a ventanilla", tras lo que ha explicado algunas de las conversaciones mantenidas entre ambos con anterioridad.

De Vicente ha asegurado que hubo un primer intento de reunión con el vicerrector de la UVA en el mes de agosto, pero que no se concretó debido a que coincidía con el periodo vacacional de la universidad, mientras que en el mes de septiembre los problemas de agenda derivadas de las fiestas patronales de los pueblos de la provincia imposibilitaron la reunión.

El presidente de la Diputación ha asegurado que Matilla "ha malinterpretado datos de la otra universidad", de ámbito privado, que coexiste en Segovia --la IE University--, sobre lo que ha asegurado que su equipo de Gobierno "no está de acuerdo" con esa "interpretación sesgada".

También ha opinado que hay una "clara intención" de "desgaste político" hacia esta Administración gobernada por el Partido Popular a un mes de las elecciones generales y ha pedido que se explique "por qué se solicitan estos convenios a unas administraciones sí y a otras no".

PRESUPUESTOS

De Vicente ha explicado que la UVA ha contado en 2019 con un presupuesto de unos 200 millones de euros para 18.000 alumnos, frente a los 58 millones, en cifras aproximadas, con los que ha contado la Diputación de Segovia para 120.000 vecinos.

"Quizás el presupuesto de la Universidad es insuficiente, por supuesto digo que ojalá fuera mayor, pero ellos que también vienen de un proceso de elección democrático tienen que saber que una de nuestras funciones principales es gestionar con lo que tenemos. Mis pueblos y sus vecinos también tienen muchas necesidades que por desgracia no podemos cubrir, por lo que no podemos permitirnos el lujo de financiar cosas que no son de nuestra competencia", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha aludido, por otro lado, al Plan Soria porque, según ha advertido, de ahí procede el dinero al que se refiere García Matilla. "Ya me gustaría a mí que a la Diputación de Segovia se le reconociera, por parte de los gobiernos nacional y autonómico, un Plan Segovia dotado con cuatro millones de euros y de ese dinero poder gestionar 200.000 euros a la Universidad de Valladolid en su Campus de Segovia", ha aseverado.

Además, el presidente de la institución ha lamentado que con un presupuesto "de más de 15 millones de euros" en obras con el que ha contado la Universidad de Valladolid en 2019, se hayan "quedado fuera" esos 200.000 euros necesarios para el Campus de Segovia y "que tenga que recurrir a la Diputación para cubrir esa necesidad".

Pero lo que le parece "más grave" es contemplar la partida de acción social a favor del personal de la Universidad dotada "con más de un millón de euros", de los cuales 455.000 euros "se dedican a los estudios universitarios de los propios docentes". "No entiendo por qué no pagan sus matrículas como los alumnos", ha lamentado, al tiempo que ha recordado los "casi 490.000 euros" destinados "a premios por jubilación".

Miguel Ángel de Vicente ha insistido en que "aunque la educación no es competencia de la Diputación", sí es una de sus "prioridades", y va a seguir haciendo "un ejercicio de responsabilidad" para confeccionar sus presupuestos".

"ADOCTRINAMIENTO"

Para Miguel Ángel de Vicente, la universidad "tiene que ser un centro de aprendizaje y no de adoctrinamiento político", por lo que ha advertido al vicerrector de que tenga "cuidado" porque "hay unas significaciones políticas solapadas que pueden confundir ambas cosas".

"Creo que esta vez ha sobrepasado todos los límites porque me parece que no es casualidad que alce la voz contra la Junta y la Diputación, justo ahora al convocarse unas nuevas Elecciones nacionales. Esto me suena más a estrategia política que a demanda educativa", ha insistido.

El presidente de la institución provincial ha afirmado que la Universidad de Valladolid "se ha ganado a pulso su prestigio", pero que "nadie puede pedir a la Diputación de Segovia que supla las carencias" que el resto de administraciones competentes tienen en el caso del Campus María Zambrano, pues "ni es justo" ni lo va a "permitir". "Aquí alguien tendrá que explicar por qué se demanda a unas administraciones sí y a otras no", se ha preguntado.

De Vicente ha defendido el compromiso de la institución con la educación a todos los niveles y ha recordado los convenios con IE y UNED, al tiempo que ha ofrecido a la UVA una salida "igual" a la que se llevó a cabo en su día con la Universidad SEK, ceder un edificio histórico en la provincia, propiedad de la Diputación para que, con sus presupuestos, puedan convertirlo en un centro universitario "que acerque esta formación a la provincia", a cambio de lo cual la Diputación recibiría, al igual que ocurre con el IE, 50 becas anuales de las que se beneficiarían los estudiantes de la provincia y que suponen un total de 1.100.000 euros.

La línea a seguir para el presidente de la institución provincial en este sentido sería "conformar un Patronato en el que estuvieran las administraciones de esta provincia y la Universidad de Valladolid", aunque no cree que eso "le interesase al señor Matilla", ya que "tendrían que darse muchas explicaciones".

Por último, Migue Ángel de Vicente ha enviado un mensaje al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, en el que le ha pedido que "despolitice" su institución "de una vez por todas" y que "no permita" que acciones y actuaciones de este tenor "sean la cara visible de un centro referencia como es el Campus de Segovia".