El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, visita los ocho núcleos de Ayllón (Segovia) y comprueba las inversiones que mantiene la Diputación Provincial - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha recorrido los ocho núcleos de población que conforman el municipio de Ayllón, acompañado de su alcaldesa, Rosalía Martín, y del diputado del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, para comprobar los "beneficios" de las inversiones que mantiene la institución provincial.

El itinerario ha arrancado en Valvieja, para continuar por Francos, Estebanvela, Santibáñez de Ayllón, localidad que tiene efecto directo el PAIMP de este año, con la pavimentación de la plaza del Doctor Tapia.

Un proyecto cuyo presupuesto supera los 74.000 euros, de los que 52.000 son aportados por la institución provincial, según ha detallado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press, aunque no es la única actuación ligada a ese plan en 2026, puesto que se incluye también la urbanización de la continuación de la calle Sierra.

El recorrido ha tenido también parada en Grado del Pico, antes de llegar al núcleo principal, que da nombre al municipio ayllonés y posteriormente, la ruta ha proseguido para alcanzar los pueblos de Santa María de Riaza y Saldaña de Ayllón.

En el penúltimo, De Vicente ha saludado a Máxima del Río, usuaria del servicio de Teleasistencia que, a sus 80 años, vive sola, aunque con hijos que residen en la misma localidad.

Un ejemplo lo puede constituir Estebanvela que, con menos de cien vecinos, cuenta con Deporte Social, programa que tiene casi 3.600 euros concedidos por parte de las arcas de la institución provincia, que se suman a los casi 6.500 euros de Escuelas Deportivas, a las Aulas Sociales, las Aulas de Manualidades, el programa de Ocio Preventivo, el de Promoción de la Autonomía y la Salud, el del Cuidado y el autocuidado, o la existencia de un centro adherido a Crecemos.

Igualmente, con el Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) hay otra inyección de 39.000 euros lo que, unido a la aportación municipal, redunda en una actuación que se eleva por encima de los 55.700.

En el año 2025, el municipio de Ayllón recibió casi 131.000 euros a través de las diferentes líneas que despliega la Diputación.

Como ejemplos, la pavimentación de la calle Don Juan Manuel Pérez Arroyo --donde la institución provincial sufragó casi 34.000 de los más de 48.000 euros del total invertido-- o la pavimentación como senda peatonal de la continuación de la calle Fuente del Cuerno y la conexión mediante escaleras con la calle Mediavilla.

Esta obra ha supuesto casi 25.000 euros, de los que cerca de 17.500 han corrido a cargo de la Diputación.