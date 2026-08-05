Vicepresidencia de CyL (Vox) utilizará "todos sus recursos" contra el reparto de menores migrantes desde Ceuta

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VALLADOLID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige Carlos Pollán (Vox), ha asegurado que va a utilizar "todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos" para "oponerse frontalmente" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en este caso procedentes de Ceuta, al considerar que este "consolida" la "política migratoria suicida de Pedro Sánchez".

Fuentes de la Vicepresidencia han subrayado que el posicionamiento de la Junta es "claro" en este aspecto y se recoge en el punto diez del pacto de Gobierno entre PP y Vox con una "oposición frontal" a la política migratoria de "imposición" del Ejecutivo central.

"Este reparto es sinónimo de preparación para la próxima invasión", consideran desde la Vicepresidencia de Pollán, cuyas fuentes han manifestado que se cumplirá el pacto de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, que utilizará "todas sus competencias y sus recursos jurídicos y políticos para oponerse frontalmente a al reparto": "El Gobierno autonómico hará todo lo que permita la ley y sus competencias para impedir que esta política migratoria se consolide".

En este sentido, han subrayado que los gobiernos autonómicos con Vox "ya están actuando" en las comunidades donde tienen "la competencia para ello", con "todas las competencias y herramientas disponibles para combatir la política migratoria suicida de Pedro Sánchez" al "oponerse a los repartos obligatorios y acabar con los privilegios asociados a la inmigración ilegal".