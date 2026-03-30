Víctor Manuel, OBK o Pablo López, entre los 22 espectáculos del Fórum Evolución de Burgos para el segundo trimestre

La presidenta de la Sociedad de Promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros, en la presentación de la programación cultural del Fórum Evolución de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Víctor Manuel, OBK, Pablo López, Medina Azahara, Ara Malikian o el musical 'Grease' son algunos de los protagonistas de los 22 espectáculos que acogerá el Fórum Evolución de Burgos en su programación del segundo trimestre de 2026.

La presidenta de la Sociedad de Promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha presentado esta programación de concierto, musicales y otras propuestas escénicas, para la que se pondrán a la venta 38.000 entradas.

Balleesteros ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que esta programación "refuerza la actividad del recinto" del Fórum Evolución y "consolida su presencia en los circuitos culturales nacionales".

El calendario arrancará el 10 de abril con el concierto de OBK y continuará el 12 de abril con la Film Symphony Orchestra, mientras que el 22 de abril será el turno de Pablo López.

A finales de mes, el auditorio acogerá el musical 'Tarzán' los días 24 y 25 y una nueva cita de la Orquesta Sinfónica de Burgos el 26 de abril.

Asimismo, el mes de mayo comenzará con Medina Azahara el 1 de mayo y la Gala de los Tres Tenores el día 2, seguido del proyecto educativo Cantania, que se desarrollará entre el 3 y el 7 de mayo.

También se celebrarán Burgos Encanto el 10 de mayo, el espectáculo 'The Other Side - Pink Floyd' el día 17 y el musical 'Grease', previsto entre el 22 y el 31 de mayo en varias funciones.

Posteriormente, el 29 de mayo actuará Rafa Sánchez y en junio, la programación continuará con Luli Pampín el 6 de junio, Víctor Manuel el día 7 y el 20 de 'junio el musical 'K-Pop' y el show de humor 'Corta el cable rojo.

El 21 de junio será el turno de Ara Malikian, mientras que la programación se completará con la Gala de Down Burgos los días 22 y 23 y la actuación de la Orquesta del Conservatorio Superior de Salamanca, el 24 de junio.

La presentación de esta nueva temporada llega tras un mes de marzo en el que el recinto ha registrado 21 eventos, cerca de 28.000 asistentes y actividad en 26 días, en línea con la evolución de su programación cultural y congresual.

El conjunto de la oferta se recoge en un folleto con una tirada de 15.000 ejemplares, que incluye también el ciclo Los Jueves de la Industria, desarrollado semanalmente en el espacio Burgos Industria.