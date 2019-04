VÍDEO: Casado anuncia que si gana impulsará con los países de Iberoamérica el 'Columbus', un plan similar al 'Erasmus'

Publicado 13/04/2019 17:24:45 CET

Se vuelca en la 'España vaciada' y, tras el acto en Valladolid, visita una explotación ganadera en Meneses de los Campos (Palencia)

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que si gana las elecciones generales del 28 de abril impulsará con los países "hermanos" de Iberoamérica el 'Columbus', un plan similar al 'Erasmus', de forma que los estudiantes conozcan la "historia compartida" y lo que pueden "aprender" mutuamente.

Así se ha pronunciado en un acto al aire libre en la Plaza de San Pablo de Valladolid, en el que han participado también el presidente provincial, Jesús Julio Carnero, la candidata del PP por Valladolid al Congreso, Isabel García-Tejerina, y el presidente del partido en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. También ha asistido a este mitin el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Casado ha puesto en valor el "éxito" del programa 'Erasmus' y ha recalcado que España es el "país más reclamado por los estudiantes europeos que forman parte de este programa". Por eso, ha avanzado que si gana los comicios en abril y llega al Palacio de la Moncloa pondrá en marcha un plan similar con los países de Iberoamérica.

"Implantaremos un programa similar con nuestros países hermanos de Iberoamérica, el 'Columbus', un plan para que los estudiantes españoles e iberoamericanos sepan de donde vienen, sepan la historia compartida y sepan que Chile, Colombia, Brasil, Argentina y México es parte de nuestra vida y que también ahí podemos aprender y ellos pueden aprender", ha manifestado.

Además, ante un auditorio entregado -en el que ha citado en un par de ocasiones a Miguel Delibes--, el presidente del PP ha pedido que el español, la "segunda lengua más hablada del mundo", sea "marca España" y se convierta en una posibilidad de crear empleo, oportunidades y "palanca de desarrollo".

EN Cs Y VOX: "TRÁNSFUGAS" Y LOS QUE "VENDEN HUMO"

En su discurso, sus críticas han estado centradas sobre todo en Pedro Sánchez, al que considera su "adversario" en estas elecciones. Así, ha criticado que después de que el PP haya presentado su "revolución fiscal", el PSOE hable ahora de "armonización del impuesto de sucesiones". "Lo traduzco en el idioma de Delibes: subir impuestos a todo el mundo, incluso a los que se mueren, que no pueden dar su casa a sus hijos sin antes pasar por caja. Ésa es la política de Pedro Sánchez", ha indicado.

Casado ha afirmado que el PP sí que sabe que los huevos vienen de las gallinas y ha añadido que esos huevos hay que "buscarlos en un pueblo sin holograma", en alusión a la pegada de carteles que realizó hace un par de días Albert Rivera. Dicho esto, ha apelado una vez más al voto útil al PP asegurando que representan el motor que ha demostrado que es "fiable, rápido, eficiente, robusto, seguro, vale la pena y no defrauda".

Tras asegurar que en estas generales "no hay segunda vuelta" ni hay "un libro de reclamaciones" porque no se volverá a las urnas hasta dentro de cuatro años, ha puesto en valor el "equipo" que presenta el PP a las elecciones frente a otros partidos, que no tienen "más que tránsfugas, personas que acababan de llegar o vendían humo", en alusión a los fichajes de Ciudadanos y Vox.

A POR LOS ESCAÑOS DE LA ESPAÑA VACIADA

Tras este acto en Valladolid, Casado se ha desplazado acompañado de su familia al municipio palentino de Meneses de los Campos, donde ha visitado una explotación ganadera y se ha interesado por la situación del sector de la agricultura y la despoblación. Además, ha paseado por el pueblo y ha realizado una breve intervención ante los vecinos y alcaldes de la zona.

"Somos un partido de abajo a arriba , construido en los pueblos", ha afirmado. El líder del PP ha programado este sábado hasta cinco actos en Castilla y León: Burgos, Valladolid, Meneses del Campo (Palencia) y Ávila, donde asistirá a una procesión--. La dirección de PP se quiere volcar en la 'España vaciada' que representan autonomías como ésta, ya que puede ser clave en el reparto de escaños que lleve a Moncloa.

En este momento, las encuestas coinciden en un retroceso del PP en esta comunidad, debido principalmente a la subida de Ciudadanos y la entrada de Vox en el Congreso. De hecho, la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada hace unos días señala que el PP podría lograr entre 10 y 12 escaños frente a los 18 escaños que tiene actualmente en la Cámara Baja.

