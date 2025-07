VÍDEO: Lucas pide al PSOE que "no se ponga estupendo" sobre el ciberataque y recuerda el hackeo de un joven a Sánchez

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha recomendado este viernes al Grupo Socialista que "no se ponga estupendo" sobre el ciberataque del pasado 31 de mayo que afectó al portal educativo Educacyl y comprometió datos personales de alumnos y padres y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros han sufrido un hackeo hace dos semanas por parte de un joven.

"Un joven de 19 años está vendiendo sus datos por 60 euros y aquí no le he oído a ustedes decir absolutamente nada respecto de esta cuestión", ha afeado la consejera que ha asegurado además que ha explicado sobre este asunto todo lo que sabía "en cada momento". "Transparencia toda la que se tenía en ese momento, seguridad toda la que se tenía en ese momento", ha añadido.

"No hemos explicado de ninguna forma diferente a lo que teníamos en ese momento", ha añadido Lucas en una breve intervención en el turno de dúplica durante la Comisión Extraordinaria de Educación a la que ha acudido a solicitad del Grupo Socialista para informar sobre los efectos de sendas sentencias contrarias a la Junta.

A pesar de que el presidente de la Comisión, el procurador del PP Pedro Antonio Heras Jiménez, ha recordado que la consejera que no tenía obligación de entrar en el debate ni contestar sobre otros asuntos que no fuesen el objeto de la comparecencia, Lucas se ha referido brevemente al ciberataque para defender las explicaciones dadas por la Junta y advertir también al PSOE: "No todo vale".

"Para nada me incomoda estar aquí, ni me molestan las intervenciones en esta Comisión", ha respondido Lucas al portavoz de Educación en el Grupo Socialista, Fernando Pablos, que ha aprovechado la comparecencia de Lucas en esta Comisión Extraordinaria de Educación para invitarla a dar cuentas en el Parlamento sobre el ciberataque, un tema que ha reconocido que es "de más actualidad" que las dos sentencias analizadas hoy pero que no se pudo priorizar porque no estaba publicado cuando la Mesa de las Cortes acordó habilitar los primeros 15 días de julio.

Pablos ha advertido a Lucas de que la falta de decisiones políticas pone en riesgo la seguridad digital de Castilla y León y ha recordado al respecto que los profesionales informáticos aseguran que la Junta no aplica de forma generalizada el esquema nacional de seguridad, "una normativa estatal de obligado cumplimiento que establece los requisitos mínimos de seguridad para sistemas informáticos del sector público".

Desde el Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha advertido a Lucas de que este episodio ha puesto "aún más en entredicho la solvencia" de la "gestión manifiestamente mejorable" de la Consejería de Educación a la que ha acusado de falta de transparencia y de claridad.

"Lejos de gestionarse con transparencia y rapidez, fue negado públicamente por usted misma en sede parlamentaria cuando Vox le preguntó al respecto. Sólo semanas después y tras conocer por medios de comunicación las amenazas del presunto atacante, reconoció los hechos admitiendo que el sistema había sido vulnerado y que se investigaba lo ocurrido", ha rememorado Calvo.

La procuradora de Vox ha acusado a la consejera de haber permitido durante días que la plataforma de Educación siguiera operativa "sin una advertencia clara a los usuarios" y sin notificación inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos y a los afectados. "Todo se abordó con retraso, contraindicaciones y una evidente falta de coordinación", ha sentenciado.