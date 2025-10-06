La VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega a 13 localidades de Segovia entre octubre y noviembre

SEGOVIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su calendario en Segovia tendrá lugar del 15 de octubre al 18 de noviembre en 13 localidades de la provincia.

El ciclo cinematográfico tiene como objetivo visibilizar la labor de las mujeres en el medio rural, y su contribución al conjunto de la sociedad.

En la provincia de Segovia se proyectarán, en distintas sedes, las películas Un amor, Los destellos, Los pequeños amores, Nina, Tierra baja, La tortuga y Ciento volando.

Con este ciclo no solo se pretende acercar el cine a las zonas rurales y visibilizar la labor que realizan las mujeres que viven en ellas, sino fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de estos territorios y las oportunidades que pueden surgir a través del acceso a la cultura.

Este año, el proyecto se desarrolla en más de 500 localidades de toda España, que se postularon voluntariamente para participar en la iniciativa lanzada por el Ministerio de Agricultura en el primer trimestre de 2025.

Conjuntamente a las proyecciones cinematográficas, hay un extenso programa de actividades complementarias, desde exposiciones fotográficas hasta debates, mesas redondas, conciertos, cinefórums, degustaciones de productos locales, talleres y encuentros.

Toda la información de localidades, títulos, horarios y actividades anejas, además de la extensión del ciclo a América latina, puede consultarse en su web: www.cineymujeresrurales.es.