La VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto bate su récord con más de 250 participantes

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto ha batido su récord al reunir a más de 250 corredores en la tarde noche del sábado 8 de noviembre.

La carrera tuvo un recorrido de 14 kilómetros por el campus universitario de Vegazana, los barrios de La Palomera y La Granja, y "el exigente" trazado de La Candamia y Las Lomas, según ha informado la Universidad de León (ULE) en un comunicado recogido por Europa Press.

En la categoría absoluta masculina, el vencedor fue el miembro de la Policía Local de León Javier Coria, que cruzó la meta en un final "al esprint" con un tiempo de 46.08, mientras que en la categoría absoluta femenina, el triunfo fue para Teresa Ibarbia, con un registro de 56.13, tras "dominar un recorrido exigente y técnico".

Como novedad, esta edición incorporó la categoría por equipos, en la que compitieron representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Local, Bomberos de León, Cruz Roja y Protección Civil.

En esta categoría, el equipo masculino ganador fue la Policía Local de León, mientras que el equipo femenino que se llevó el triunfo fue la Academia Básica del Aire, y en la categoría mixta resultó vencedor el equipo de la Policía Local.

La prueba contó con 250 inscritos, 67 de ellos universitarios, donde 39 fueron mujeres y 211 hombres, mientras que 106 eran pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios al ciudadano. En cuanto a equipos, participaron un total de 34, de los cuales 24 fueron de cuerpos de seguridad.

En esta VIII edición se homenajeó, antes del inicio de la carrera, a los equipos formados por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios al ciudadano.

Además, tras la entrega de medallas, se descubrió una placa conmemorativa en reconocimiento a los servicios de extinción de incendios forestales por su "extraordinario esfuerzo" durante los meses de verano y "por encarnar los valores de esta prueba deportiva", según explicó el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto.