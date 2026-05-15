La villa romana de La Olmeda celebra el Día de los Museos con presentación de un libro, una conferencia y acceso libre

Cartel de la presentación del libro en la Villa Romana de La Olmeda. - DIP PALENCIA

PALENCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia celebrará en la Villa romana La Olmeda el Día Internacional de los Museos con una conferencia, la presentación del libro de Federico Romero enmarcada en el ciclo 'Legere 'y con acceso gratuito a la villa y su museo.

Así, este domingo, 17 de mayo, a las 12:00 horas en el auditorio de la Villa Romana La Olmeda y dentro del ciclo 'Legere' tendrá lugar la presentación del libro 'En defensa de Roma. Bárbaros al servicio del Imperio durante los siglos IV y V', de Federico Romero, bibliotecario que comparte su pasión por la Antigüedad a través de su portal Historia y Roma Antigua.

Asimismo, es uno de los fundadores y presidente de la plataforma Divulgadores de la Historia, un espacio colaborativo que agrupa a más de cien miembros procedentes de diversos ámbitos del mundo divulgativo.

El lunes, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, en la Villa Romana La Olmeda se celebrará una jornada de apertura extraordinaria en la que el yacimiento de Pedrosa de la Vega abrirá al público en su horario habitual, con acceso gratuito.

Las visitas guiadas son gratuitas con aforos limitados, por lo que se precisa la inscripción previa y la consulta de horarios a través de los teléfonos 979 119 997 / 670 450 143 o por correo a info@villaromanalaolmeda.com

De 10:30 a 14:00 yde 16:30 a 19:30 horas en el Museo de La Olmeda en Saldaña, en la iglesia de San Pedro, donde se exponen los hallazgos de las excavaciones arqueológicas del yacimiento, la cultura material de la villa romana, se vivirá una jornada de celebración y apertura extraordinaria en la que el acceso al museo también será gratuito.

Como novedad en esta edición, el Museo de La Olmeda contará con visitas guiadas especializadas, a cargo del restaurador- mosaísta de la Villa Romana La Olmeda, Carlos Vela, a las 12:00 y a las 18:00 horas.