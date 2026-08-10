Villablino (León), capital mundial de alpino en línea con la X Xamascada Campeonatos de Europa desde este jueves

La Diputación de León ha acogido la presentación de la X Xamascada Campeonatos de Europa Alpino en Línea que se celebrará en Villablino los días 13, 14 y 15 de agosto. - EUROPA PRESS

LEÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Villablino (León) se convertirá los días 13, 14 y 15 de agosto en capital mundial del alpino en línea con la celebración de la X Xamascada Campeonatos de Europa, un evento que reunirá a 180 deportistas de 10 países para disputar las competiciones europeas de Gigante y Slalom.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha presentado este lunes la X Xamascada, acompañado por el alcalde de Villablino, Mario Rivas; el secretario general de la Real Federación Española de Patinaje, Manuel Moreno Juristo y el director deportivo del Club Leitariegos y de la competición, Julio Anel Martín-Granizo, además de otros representantes institucionales.

Para Álvarez Courel la cita supone una oportunidad "óptima" para exhibir el potencial de la provincia, que cuenta con una riqueza natural y gastronómica "espectaculares" y constituye un importante motor económico y turístico para el Valle de Laciana. Además, la Xamascada se celebrará un día después del eclipse de Sol y coincidirá con las fiestas patronales de Villablino.

Mario Rivas ha destacado que el evento pone a Villablino "en el mapa" del deporte y es una pieza "fundamental" desde el punto de vista turístico, ya que atrae a visitantes de diferentes países, por lo que ha asegurado el apoyo del Ayuntamiento en futuras ediciones.

Por su parte, Julio Anel Martín-Granizo ha concretado que el programa comenzará este jueves, 13 de agosto, con los Campeonatos de Europa de Gigante, donde se celebrarán pruebas individuales en todas las categorías y también competiciones por selecciones nacionales.

El 14 de agosto tendrán lugar los Campeonatos de Europa de Slalom, en una jornada que volverá a convertir a Villablino en uno de los grandes referentes continentales del alpino en línea y el 15 de agosto el evento se cerrará con el Paralelo Internacional Nocturno en la Avenida de Laciana, una prueba que cada año reúne a más de 5.000 personas y que se ha asentado como uno de los símbolos deportivos y sociales de la comarca.

ESPECTÁCULO DEPORTIVO "DE PRIMER NIVEL"

La Xamascada no solo supone un espectáculo deportivo "de primer nivel", sino también un importante impulso económico y turístico para todo el Valle de Laciana y, en esta ocasión, su décima celebración coincide con el vigésimo aniversario del Club Deportivo Leitariegos.

En cuanto al cartel del evento, es obra de Manuel Sierra y la obra combina algunos de los elementos más representativos de la prueba: la naturaleza del Valle de Laciana, la esencia del alpino en línea y el fuego, símbolo del CD Leitariegos.

Los organizadores de la Xamascada han agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Villablino, la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, patrocinadores, colaboradores y voluntarios que hacen posible que el evento crezca año tras año.