Villablino (León) decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento de los dos mineros en Asturias

Imagen del Valle de Laciana, donde el Ayuntamiento de Villablino ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de dos mineros en Asturias, uno de ellos vecino del municipio leonés. - AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

El Ayuntamiento de Villablino (León) ha decretado dos días de luto oficial tras el fallecimiento en el día de ayer de dos mineros en el accidente de Cangas de Narcea (Asturias), uno de los cuales era vecino del municipio lacianiego.

"El Ayuntamiento de Villablino, en representación de toda la Corporación Municipal y de nuestros vecinos, expresa su profundo pesar por el trágico fallecimiento de los mineros en el lamentable accidente ocurrido en la mina de Vega de Rengos (Asturias)", declara el decreto.

El Consistorio lacianiego ha tomado esta decisión en señal de "respeto y solidaridad" con las familias afectadas y como muestra de duelo. Las dos jornadas de luto oficial se extenderán desde las 16.00 horas de este sábado hasta las 16.00 horas del próximo lunes día 24, periodo durante el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Además, el Ayuntamiento de Villablino ha expresado sus "más sinceras condolencias" y su apoyo a los familiares y allegados de los fallecidos en estos momentos "de profundo dolor".

Igualmente, se guardará un minuto de silencio en señal de respeto en la próxima sesión plenaria y se suspenden todos os actos públicos previstos para las jornadas de luto oficial.

Finalmente, El Consistorio de Villablino ha decidido poner a disposición de las familias afectadas del municipio todos los recursos municipales necesarios dentro de sus competencias para brindarles el apoyo que requieran.

"Desde esta corporación nos unimos al dolor de las familias y amigos de los mineros fallecidos", concluye el documento.