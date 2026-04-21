Villablino (León) programa charlas, un paseo interpretativo e instala un planetario antes de acoger el eclipse de sol

Cartel de la programación diseñada para los días previos al eclipse de sol del próximo día 12 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

VILLABLINO (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

El municipio de Villablino (León) se prepara para disfrutar del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo día 12 de agosto con una programación previa al evento que incluye charlas, un paseo interpretativo y la instalación de un planetario.

El eclipse solo se podrá disfrutar desde algunos puntos del planeta y el norte peninsular español es uno de los mejores enclaves para poder observarlo. Tras muchas décadas --más de un siglo-- sin poder ver un evento de estas características desde España se podrá contemplar este fenómeno desde el Valle de Laciana.

El Ayuntamiento de Villablino, consciente de la "inmejorable" posición del Valle de Laciana para ver el eclipse, ha programado actividades divulgativas y de ocio en torno al evento. Así, el primer fin de semana de agosto, durante los días 1 y 2, tanto el público infantil como el adulto podrán disfrutar de un planetario que se instalará en el polideportivo municipal, con pases de mañana dedicados a los más pequeños y, el resto del tiempo, para los jóvenes y adultos.

Esta actividad se complementará con una charla en torno a lo que que es un eclipse y cómo observarlo que tendrá lugar el día 1 de agosto a las 20.30 horas. Posteriormente, el sábado día 8 de agosto se desarrollará a las 9.30 horas un paseo interpretativo por la braña de Robles, como lugar de "óptima visualización", en colaboración con la Reserva de la Biosfera y el Aula Geológica de Robles de Laciana.

La ruta girará en torno al pasado y presente de los paisajes de Laciana y para participar será necesario inscribirse previamente. Los inscritos recibirán, antes del día señalado, toda la información sobre horarios y puntos de encuentro, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Villablino.

OBSERVACIÓN DE FORMA SEGURA

Desde el día 8 hasta el 12 de agosto varios voluntarios de la rama de las Ciencias Astronómicas ofrecerán charlas sobre cómo observar el eclipse de forma segura, además de explicar aspectos de observación del cielo. Estas actividades se realizarán mediante conferencias en abierto y gratuitas, además de exposiciones.

Durante esas ponencias se recomendarán los mejores sitios para observar el eclipse, que serán en los que no haya una montaña o edificio que pueda obstaculizar la visión. Entre ellos destacarán lugares como las brañas, ubicaciones altas, la zona de las Rapigueras o el entorno del Feixolín.

UBICACIÓN "PRIVILEGIADA"

El eclipse tendrá lugar sobre las 20.30 horas, aunque se recomienda a la población prepararse con antelación y Villablino se encuentra en una posición "privilegiada" para la observación del eclipse, al estar justo en el centro de la franja de totalidad.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villablino ha adquirido gafas especiales --según las condiciones recomendadas por el Gobierno-- para ver el eclipse y se podrán obtener de manera gratuita hasta agotar existencias en el Registro Municipal desde el día en que comience la programación hasta su finalización.

El Ayuntamiento de Villablino ha animado a toda la sociedad a observar el eclipse de sol desde Villablino el 12 de agosto y ha conocer la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana.