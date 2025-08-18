Villalón de Campos (Valladolid) será el punto de encuentro del regadío nacional con los V Premios iRiego este jueves

Imagen del diputado de Familia e Igualdad, Alfonso Romo, junto con el gerente de la empresa iRiego, Paco Fernández (izqda.) y el alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso - EUROPA PRESS

VILLALÓN DE CAMPOS (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio vallisoletano de Villalón de Campos se convertirá en el punto de encuentro del regadío nacional con la celebración de la quinta edición de la Gala de los Premios iRiego este jueves, 21 de agosto, con el objetivo de "reconocer el valor y la fuerza que tiene el regadío en la agricultura", así como "valorar el trabajo de los agricultores".

Así lo ha destacado el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, junto con el alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, y el gerente de la empresa iRiego, Paco Fernández, en la presentación de la gala este lunes.

La jornada del jueves comenzará desde por la mañana con actividades, hinchables y juegos dirigidos a los niños para así "transmitirles la importancia del agua" a los "futuros agricultores", además de dar importancia a los menores ya que "sin niños, no hay pueblos", ha afirmado el gerentede iRiego.

Además, al mediodía tendrá lugar el 'II Encuentro de Comunidades de Regantes', donde agricultores y regantes con más de 55 mil hectáreas de regadío de todo el país se juntarán y dialogarán sobre el futuro de esta forma de trabajo y de los pueblos.

Por último, la jornada culminará con la celebración de la V Gala de los Premios iRiego, a las 21.00 horas, donde se hará un reconocimiento a los agricultores de regadío, así como se dará importancia al mundo rural y a la presencia de los pueblos en la sociedad.

"Con esta Gala pretendemos celebrar y concienciar sobre la gestión de este recurso tan importante como es el agua y sobre el uso de la tecnología en la agricultura", ha asegurado Paco Fernández. "Vamos a convertir a Villalón en el centro de regadío a nivel nacional. Además queremos que sea el principio de algo, no solo un evento", ha añadido.

El alcalde de Villalón también ha recordado que el agua es "clave" ya que "las consecuencias del cambio climático como las sequías o las altas temperaturas provocan situaciones como la que estamos viviendo en la Comunidad".