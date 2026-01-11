Villaquejida (León) estrena infraestructuras urbanas tras actuaciones financiadas con 88.000 euros de la Junta

LEÓN 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio leonés de Villaquejida ha estrenado infraestructuras urbana tras actuaciones de mejora financiada con 88.000 euros obtenidos de una subvención directa de la Consejería de la Presidencia de la Junta.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el alcalde de la localidad , David González, han visitado los trabajos que han consistido en la renovación de las aceras y en la mejora del firme con aglomerado asfáltico en la calle Santa María, parte de la calle El Egido y en la rotonda de la Plaza España.

La ayuda que ha hecho posible esta mejora forma parte de las diversas líneas puestas en marcha por la Consejería de la Presidencia con el objetivo de ayudar a las entidades locales a cubrir sus gastos diarios y a impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida, según ha informado la Delegación de la Junta en León en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, Diego ha destacado la "apuesta clara por el municipalismo y los pueblos" a cargo del Gobierno de la Comunidad y ha recordado que en 2025 el Ejecutivo autonómico destinó casi 20 millones de euros a los municipios leoneses a través del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP), del Fondo de Cohesión y del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG).

En concreto, los FCELG distribuyeron el pasado ejercicio 10,5 millones de euros en los 211 municipios de la provincia, otros tres millones de euros al Fondo de Cohesión, 2,6 millones de Impuestos Propios, 1,5 millones de euros a las mancomunidades y 460.000 euros para mantener abiertos los centros de ocio y convivencia.