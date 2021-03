Villarroel advierte de que los cargos públicos de Cs en CyL prefieren la "dignidad" a la "corrupción"

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha advertido hoy de que los cargos públicos del partido en Castilla y León prefieren la "dignidad" a la "corrupción" que representa el PP, al tiempo que confía en que de la Ejecutiva nacional que celebra mañana el partido salga "reforzada" la figura de su máxima responsable, Inés Arrimadas.

"No tengo constancia, no ha habido ningún contacto. Creo que en Castilla y León tenemos la suerte de contar con unos cargos públicos que prefieren la dignidad a la corrupción, que saben cual es el proyecto que representa Ciudadanos y dónde están y tienen mi absoluta confianza. Me da un poco de pena decir que tengo suerte, en este sentido, porque esto debería ser la normalidad", ha apuntado en declaraciones a Europa Press después de analizar los últimos acontecimientos, como la dimisión del exsecretario de Organización Fran Hervías, que se integrará en las filas del Partido Popular después de acusar a Arrimadas de ser "muleta del sanchismo".

En este sentido, ha subrayado que son "estas personas" las que deben sentir "vergüenza" porque Arrimadas está "haciendo crecer" el proyecto después con "coherencia y sentido común" para convertir al partido en una formación de centro "responsable".

Así, ha cargado contra el PP que ha optado por "proteger la corrupción" y por "hacerla". "El hecho de comprar nuestros cargos y afiliados con prebendas, cargos y sueldos es algo vergonzoso y por supuesto, las personas que decidan en este caso cambiar de chaqueta solo por mantener un cargito están muy lejos de la idiosincracia de Ciudadanos", ha añadido.

Después de negar contactos del PP con cargos de Ciudadanos en Castilla y León, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se den cuenta de lo que significan las "viejas siglas del bipartidismo" y, en concreto, el "renacimiento delictivo" del PP, al tiempo de subrayar lo "importante" que es contar con un partido como Cs, "implacable" frente a estos "comportamientos y corruptelas". "Que se den cuentan de lo que tenemos en política y de lo necesario que es tener personas con ideales y principios", ha apuntado.

Ataques que se producen a una formación de la que, en Castilla y León, son socios de Gobierno, hecho que justifica en que aquí han venido para hacer políticas que "mejoren" la vida de los ciudadanos. "Vamos a seguir siendo responsables, no vamos a perjudicar nunca a las personas que nos han elegido para gobernar y en Castilla y León hay estabilidad, se están llevando a cabo los cien puntos de gobierno y seguiremos así", ha apostillado.

Por último, sobre la Ejecutiva nacional que el partido celebra mañana, Villarroel confía en que de ella salga "más fortalecida que nunca" para luchar contra esta "lacra" porque, a su juicio, "más necesario no puede ser este proyecto".