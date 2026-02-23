Las Viñas Viejas de Soria muestran su potencial en la capital de la provincia, avaladas por Álvaro Palacios

José Manuel Ligero y Teresa Valdenebro. - EUROPA PRESS

La Asociación Viñas Viejas de Soria celebrará este sábado, 28 de febrero, en el Mercado Municipal su octavo encuentro, el cuarto en la capital soriana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y con la presencia de 14 bodegas, que destacarán la importancia y el valor del terreno que ocupa la Ribera del Duero en la provincia.

Este año, además, contará con la presencia del reconocido enólogo Álvaro Palacios, que permitirá, como ha destacado durante la presentación el vicepresidente de la asociación, José Manuel Ligero, "acercar al público y a las bodegas la actualidad del mundo nacional e internacional".

Durante la presentación del encuentro, la concejal Teresa Valdenebro ha destacado que "no es solo una feria, sino una forma de entender el territorio y de recuperar la historia para construir futuro". La edil subraya el papel del Mercado Municipal como motor de ciudad, un espacio que combina comercio de proximidad, cultura y actividad económica, reforzado además por los Cines Mercado y el futuro Centro de Artesanos en el tramo final de su ejecución.

Álvaro Palacios abrirá el evento a las once de la mañana en los Cines Mercado, en una mesa redonda inaugural sobre aquellos elementos en los que hay que apoyarse para elaborar grandes. Pondrá de manifiesto su trayectoria personal de apuesta por la tradición, el terruño y el trabajo manual en la vitivinicultura, que le ha llevado a elaborar grandes vinos y ser considerado unos de los mejores enólogos del mundo y contar con un gran prestigio internacional. Le acompañará el presidente la Asociación Viñas Viejas de Soria, Bertrand Sourdais.

14 BODEGAS PRESENTES

Ligero ha enumerado las 14 bodegas que acudirán este año a la cita con la capital, que tienen como objetivo "acercar a la Asociación un año más al público de la ciudad de Soria", con la idea de "darles a conocer las nuevas añadas y la evolución de las anteriores" en una fórmula que permite, no solo saborear los vinos y elaboraciones, sino también conocer de primera mano el trabajo de estos viticultores y bodegueros de la Ribera del Duero soriana que apuestan por viñedos centenarios en pequeñas parcelas y con la altitud y climatología como señas de identidad.

La Asociación está conformada por 20 bodegas, si bien media docena de ellas no estará presente en el encuentro. Tras la mesa redonda se abrirán los espacios de las 14 bodegas participantes para poder disfrutar de las catas, en dos horarios (de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 22.00 horas) y se tendrá la oportunidad de conocer el trabajo de estos viticultores y bodegueros que miman sus producciones para marcar un sello de autenticidad en cada botella, en la que se puede apreciar las cepas prefiloxéricas, la historia del suelo soriano y el carácter que imprimen el frío y la altura de la Ribera del Duero en su parte más oriental.

En esta cita estarán presentes las bodegas Agoris, Antídoto, Rudeles, Castillejo de Robledo, Dominio de Atauta. Dominio de Es, Galia Soriana, Lunas de Castromoro, La Quinta Vendimia, Los Imposibles, Pagos de Saro Niño, Taruguín, Terraesteban y DO5Hispanobodegas.