La violinista Midori y el pianista Özgür Aydin inaugurará el Ciclo de Recitales y Música de Cámara del Miguel Delibes

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 del Centro Cultural Miguel Delibes comienza este domingo a las 19.30 horas con un concierto a cargo de la violinista Midori, natural de Osaka y "una de las grandes figuras del violín internacional", junto al pianista Özgür Aydin, con quien colabora regularmente.

El programa ofrecerá una panorámica de la literatura para violín y piano escrita durante el siglo XIX y su evolución hacia la modernidad, con la refinada Sonata para violín y piano n.º 2 de Maurice Ravel, además de varias joyas camerísticas, como Tres romanzas de Clara Schumann, la Sonata para violín y piano n.º 1 en sol mayor 'Sonata de la lluvia' de Johannes Brahms y la Sonata para violín y piano n.º 5 en fa mayor 'Primavera' de Ludwig van Beethoven.

Los abonos para el ciclo completo están a la venta hasta este sábado 13 de septiembre, con precios entre 112 y 150 euros para los diez recitales, fomentando la fidelización del público a través de descuentos y precios especiales para los abonados de la OSCyL, que cuentan con un descuento de más del 40 por ciento. Se contemplan descuentos para los colectivos de mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas y menores de 30 años, detalla el centro a través de un comunicado.

Además, se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.