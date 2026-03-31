'La Virgen de la Esperanza' protagoniza el Rosario de la Soledad este Martes Santo en Medina del Campo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

'La Virgen de la Esperanza' protagonizará este Martes Santo, en la villa de Medina del Campo (Valladolid) el Rosario de la Soledad y Esperanza, un desfile que comenzará a las 20.30 horas del Convento de las Hermanitas de Ancianos Desamparados.

Junto a la Virgen procesionarán el paso conocidi como 'María al pie de la cruz' formado por la Virgen de la Esperanza y por Jesús de la Expiración.

El desfile procesional discurrirá por plaza del Marqués de la Ensenada, Juan de Álamos, donde tendrá lugar el 'Primer Misterio', plaza de Don Federico, calle Toledo (Segundo Misterio), Padilla (Tercer Misterio y Cuarto Misterio), plaza Mayor (Quinto Misterio), calle Almirante, plaza San Juan de la Cruz (Letanías), Calle Alfonso Quintanilla, plaza del Teatro, plaza del Pan y plaza Marqués de la Ensenada, donde se entonará la Salve a las puertas del Convento.

Aunque en un primer momento se trataba de una procesión para mujeres, desde 2023 pueden participar tanto hombres como mujeres, así como todos los cofrades que lo deseen con hábito completo y capirote.