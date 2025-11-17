El Virginal de Hans Bos, el Realejo de la Reina Juana y el Clavicordio del XVIII vuelven a Tordesillas (Valladolid)

El delegado del Gobierno en CyL, Nicanor Jorge Sen; la gerente de PN, María Dolores Menéndez; la presidenta de PN, Ana de la Cueva; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y el director de Galería de Colecciones Reales, Víctor Cageao. - PATRIMONIO NACIONAL

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Capilla Dorada del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid) estrena museografía para exponer tres joyas musicales y artísticas de Patrimonio Nacional, el Virginal de 1579, de Hans Bos, el conocido como Realejo de la Reina Juana y el Clavicordio del siglo XVIII.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha inaugurado esta este lunes, 17 de noviembre, el renovado espacio expositivo, un proyecto que ha supuesto una inversión de 125.000 euros y permite una "visión completa" de los instrumentos, así como "garantiza su conservación para futuras generaciones".

Los tres instrumentos han sido "minuciosamente estudiados, analizados y restaurados para su exposición", el Realejo y el Virginal, en los Talleres del Palacio Real de Madrid y, el Clavicordio, en Tordesillas, según ha informado Patrimonio Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, mientras la Sala Dorada de Tordesillas ha estado en obras, el Virginal ha sido expuesto en la Sala de Austrias de la Galería de las Colecciones Reales, lo que ha permitido a los visitantes y turistas de Madrid conocer de cerca esta pieza de interés artístico y musical.

Ahora, la recién estrenada museografía de la Capilla Dorada "pone en valor la belleza y relevancia de las tres piezas", que se muestran en nuevas vitrinas con tecnología adecuada para garantizar su conservación en "óptimas condiciones" y simplificar su manejo y mantenimiento.

UNA MINUCIOSA RESTAURACIÓN

Sobre el proceso de restauración de las piezas, Patrimonio Nacional ha subrayado que el Virginal, datado en 1578, ha sido sometido a un "minucioso" estudio por parte del equipo de restauración, todo ello tras haber pasado previamente por una exhaustiva restauración previa que supuso la limpieza técnica, su paso por la cámara de anoxia, la consolidación del soporte, así como la reintegración de volúmenes, color y la aplicación de una capa protectora.

Por su parte, en el conocido como Realejo de Juana de Castilla, que cuenta con un teclado de 42 notas, lo que sugiere la posibilidad de que el instrumento hubiera sido construido antes de 1.700, se ha llevado a cabo una intervención que ha permitido consolidar, limpiar y proteger la madera, así como limpiar el teclado y reparar la tubería para su correcta lectura expositiva.

Asimismo, los trabajos de restauración del Clavicordio del siglo XVIII, una pieza de madera muy ligada a los espacios monásticos, se han llevado a cabo en Tordesillas, con una intervención "respetuosa" que ha comprendido la limpieza integral, la consolidación del mueble y la reparación de la tapa armónica y trasera, la restauración y montaje de la mecánica (púas, ejes, bisagras), del teclado, cuerdas y clavijas sobre el clavijero y, finalmente, su armonización y afinación.

MONASTERIO DE SANTA CLARA

Por otro lado, Patrimonio Nacional ha destacado que para que el Monasterio de Santa Clara, que se asienta sobre la residencia real de Alfonso XI, se conserve en "óptimas condiciones", desarrolla actuaciones en múltiples ámbitos.

Así, además de la nueva museografía presentada este lunes, ha llevado otra importante actuación en el monasterio, la modernización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior del Real Monasterio.

Se trata de una actuación enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha contado con un presupuesto de cerca de 190.000euro para su realización. Esta nueva instalación lumínica permite reducir más del 30 por ciento del consumo de energía y facilita el mantenimiento y la gestión del consumo energético en el interior del monasterio.