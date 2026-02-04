La visita de periodistas da el pistoletazo de salida al VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' de Soria

SORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las actividades previas al VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa', con el que la Junta de Castilla y León promociona el trufiturismo de la Comunidad y la gastronomía relacionada con la trufa negra, ha comenzado ya con la visita de un grupo de periodistas nacionales e internacionales con el fin de conocer los recursos turísticos y gastronómicos de la provincia, así como todos los secretos de este producto tan valorado.

Esta visita se enmarca en las acciones de promoción que la Junta está realizando para atraer nuevos turistas, dando a conocer la tradición trufera de Soria, además de promocionar su riqueza monumental y paisajística. Entre los lugares que visitarán destacan Medinaceli, Almazán, Soria capital y Tierra de Pinares, como han informado desde la organización.

Además, conocerán el buen hacer de los chefs sorianos y aprenderán cómo trabajan la trufa negra con la degustación de menús truferos y las visitas a fincas truferas donde experimentar la afamada caza de la Trufa Negra de Soria. El grupo de prensa cuenta con influencers y periodistas especializados en gastronomía nacionales e internacionales.

COCINANDO CON TRUFA

El sábado 7 de febrero, la ciudad de Soria volverá a ser el escenario del Concurso Internacional Cocinando con Trufa, en su sexta convocatoria, este año con carácter internacional. Un certamen gastronómico organizado por la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la participación de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Soria, el European Mycological Institute (EMI), la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), la Asociación de Truficultores de Soria (ATRUSORIA) y la Asociación de Truficultores Europeos (ATE), de reciente creación.

El concurso se desarrollará en el Palacio de la Audiencia y su entrada será gratuita para todo el público. Se iniciará a las 09.00 horas con una sesión técnica de control de calidad de las trufas, garantizando la excelencia del producto con el que competirán ocho chefs.

A continuación, comenzarán las elaboraciones, donde cada equipo tendrá 60 minutos para crear un plato estrella que deberán presentar ante un jurado internacional de expertos.

APADRINADOS

Los ocho cocineros participantes estarán apadrinados por un restaurante soriano, verdaderos conocedores de este hongo, joya de la gastronomía que crece en estas tierras sorianas, con el objetivo de mostrar el saber hacer de los chefs locales.

Los equipos trabajarán 72 horas antes de la celebración del concurso en Soria y las elaboraciones se incluirán en la carta de sus restaurantes para que el público pueda degustarlos durante el fin de semana del Concurso.

Durante la celebración del concurso, entre las 11.00 y las 14.30 horas se instalará en el recibidor del Palacio de la Audiencia, un Mercado de la Trufa Negra donde el público tendrá la oportunidad de adquirir este preciado producto directamente a los truficultores locales.

En la presente convocatoria de 2026, el concurso contará con un prestigioso jurado presidido por Martina Puigvert Puigdevall, que fue reconocida como Young Chef 2024 por la Guía Michelín y que cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante Les Cols, en Olot (Girona).

Estará acompañada por profesionales de la gastronomía, el turismo y la cocina, entre ellos, Óscar García Marina, chef soriano del restaurante Baluarte, que trabaja ahora en un nuevo proyecto en Quintanarejo. También formarán parte del jurado Omar Allibhoy, chef y fundador de Tapas Revolution; el periodista y comunicador gastronómico Jonatan Armengol; el presidente de la nueva Asociación de Truficultores Europeos, Michel Tournayre, que además es presidente de la Federación Francesa de Truficultores. La periodista especializada en gastronomía Raquel Castillo Charfolet, crítica gastronómica y autora de guías de gastronomía, se encarga de completar este grupo de profesionales.

El concurso contará con un jurado popular formado por aficionados a la cocina y la gastronomía, seleccionados mediante sorteo entre las propuestas de los restaurantes padrinos sorianos y los participantes de los cursos de foodies y páginas de gastronomía, con el objetivo de fomentar la implicación del público y promover el conocimiento de la Trufa Negra entre los consumidores.