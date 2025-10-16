Las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' visibilizan a las mujeres relevantes en la historia de la ciudad

SALAMANCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' tendrán dos nuevos pases la próxima semana los días 20 y 21 de octubre para visibilizar a las mujeres relevantes en la historia de la ciudad.

El Ayuntamiento de Salamanca ha asegurado que esta actividad "ha tenido muy buena acogida en otras ediciones" y está incluida en la programación de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento, en colaboración con Turismo de Salamanca.

El objetivo de estas visitas es "visibilizar a las mujeres relevantes en la historia de Salamanca, destacando su papel en ámbitos culturales, sociales, religiosos, literarios e históricos", como han indicado desde el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de un recorrido guiado por el centro histórico y los exteriores de algunos monumentos, los participantes podrán descubrir figuras femeninas que dejaron huella en la ciudad, Patrimonio de la Humanidad y escenario de acontecimientos trascendentales de la historia de España.

Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de 90 minutos y cuentan con un aforo máximo de 30 personas. Todas ellas parten de la Plaza Mayor a las 16.30 horas. Esta actividad está programada para los días 20 y 21 de octubre; 5, 6, 17 y 18 de noviembre; y 10, 11, 15 y 16 de diciembre.

Con estas rutas, "Salamanca ofrece una mirada diferente a su patrimonio, resaltando a las mujeres que fueron protagonistas de su tiempo y cuyo legado sigue formando parte de la identidad de la ciudad", como han indicado los organizadores.