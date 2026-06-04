Las visitas guiadas teatralizadas mostrarán al ciudadano leyendas y secretos de Ávila

ÁVILA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La llegada del mes de junio implica en el calendario turístico abulense el arranque de una nueva temporada de las visitas guiadas teatralizadas, con las que se ofrece al visitante un paseo por diferentes puntos de la ciudad en torno a leyendas y secretos.

Cerca de 1.300 visitantes registraron las visitas guiadas teatralizadas el año pasado, según ha destacado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, quien ha señalado que la visita estrella teatralizada es la que permite conocer la muralla y disfrutar del atardecer desde el adarve, un recorrido del que este año se ofrecerá una nueva temporada, con nueva teatralización, a partir del mes de julio.

La visita teatralizada que se pone en marcha en junio lleva por título 'Ávila de leyenda'. Parte, los sábados de este mes, a las 19 horas, del Centro de Recepción de Visitantes y recorre la basílica de San Vicente, la calle San Segundo, la catedral, la calle Reyes Católicos, el Mercado Chico y el jardín del Rastro, para ofrecer a los visitantes historias en las que se mezcla la realidad con la leyenda, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En julio y agosto, se tendrá la oportunidad de participar en las visitas guiadas teatralizadas nocturnas a la muralla y, durante los sábados de septiembre y octubre, la teatralización llega de la mano de 'Ávila Misteriosa', una visita teatralizada que parte a las 20.30 horas del Centro de Recepción de Visitantes y lleva a los participantes a escenarios como la plaza y el jardín de San Vicente, la plaza de la Catedral, la calle de la Vida y la Muerte, la plaza del Mercado Grande o la iglesia de San Pedro.

El calendario turístico de visitas guiadas en Ávila se completa con media docena más de propuestas, sin teatralizar, que permiten conocer la ciudad desde diferentes puntos de vista, como la dedicada a los 'Grandes monumentos abulenses', que se realiza los meses de marzo y abril e invita a conocer no sólo la muralla sino también la catedral de Ávila y la basílica de San Vicente en todo su esplendor, o 'Ávila Palaciega', que, en mayo y junio, recorre la época de los grandes palacios construidos en la ciudad por importantes familias nobiliarias y llevan los nombres de los Verdugo, Polentinos, los Guzmanes, Superunda o Núñez Vela.

El prisma del arte románico también permite disfrutar la ciudad con la visita 'Ávila Románica', que ofrece, en julio y agosto, un recorrido por los exteriores de las iglesias románicas de la ciudad y la muralla, y, en septiembre, 'Descubre el Real Monasterio de Santo Tomás' acerca a los visitantes una joya arquitectónica, histórica y cultural como es este monasterio que cuenta con tres claustros, dos museos -Ciencias Naturales y Arte Oriental- y es una joya del gótico en sí mismo.

En este espacio, finaliza una ruta que lleva al visitante también a conocer San Vicente y el Mercado Grande. Dos visitas guiadas más completan el calendario de guías en la ciudad que programa anualmente el Ayuntamiento de Ávila: 'Teresa de Ávila', en el mes de octubre, que recorre lugares teresianos, y 'Descubre Ávila', los domingos de junio a octubre y días festivos de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, que invita a realizar un recorrido por los principales escenarios histórico artísticos de la ciudad.

Estas actividades cuentan con un aliciente más en forma de 'Experiencias en la muralla', una iniciativa que permite aunar patrimonio arquitectónico con una experiencia gastronómica y cultural y que este año volverá a vivir una nueva edición los meses de julio y agosto.