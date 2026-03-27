Vitartis reunirá en mayo a 500 empresarios en Segovia el 7 y 8 de mayo para debatir sobre la soberanía alimentaria

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el presidente de Vitartis, Santiago Miguel, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, Vitartis, ha presentado el IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León, que se celebrará los días 7 y 8 de mayo en Segovia, y reunirá "a casi 500 empresarios, expertos y directivos del sector, para debatir sobre la soberanía alimentaria".

La presentación del congreso se ha desarrollado en la Diputación Provincial de Segovia, con la participación del presidente de Vitartis, Santiago Miguel; la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.

Santiago Miguel ha explicado que el objetivo del congreso es "analizar cómo debe organizarse toda la cadena de valor del sector -producción, transformación y distribución- para que Castilla y León y España sean capaces de producir y procesar los alimentos que sus ciudadanos demandan, con la menor dependencia posible del exterior".

"Hablar de soberanía alimentaria es apostar por garantizar que las materias primas que necesite la industria alimentaria se produzcan en nuestro territorio, reduciendo todo lo posible la dependencia de las importaciones, de manera que los vaivenes de los mercados tengan el menor impacto posible", ha subrayado el presidente de la asociación.

Para ilustrar esa "vulnerabilidad", el presidente de Vitartis ha recordado las "sucesivas crisis" de los últimos años: la pandemia, la guerra de Ucrania, el "caos" en el sector logístico y los conflictos geopolíticos, y ha puesto como ejemplo actual el "efecto inmediato" que tiene la guerra en Oriente Medio sobre el precio del petróleo en las dos últimas semanas.

"La escalada del crudo ha encarecido los combustibles de forma casi inmediata, lo que repercute directamente en los costes de producción y acaba trasladándose, tarde o temprano, al precio que paga el consumidor en el supermercado", ha resaltado.

En este contexto geopolítico, Miguel también se ha referido al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur -que agrupa a países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-. Ha precisado que desde Vitartis "no existe una postura contraria al acuerdo en sí mismo", pero sí ha trasladado la "preocupación de algunos sectores" ante la posibilidad de que los productos importados "no cumplan las mismas exigencias de calidad que se aplican a los producidos en Europa".

"No se está en contra de la competencia, pero sí en contra de la competencia desigual, desleal", ha afirmado.

Preguntado por la tensión que actualmente existe entre productores y distribuidores en el sector lácteo, el presidente de Vitartis ha señalado que la distribución no está representada en la asociación, pero ha subrayado que trabajan "para escuchar a todos los actores de la cadena, entender los problemas de cada uno y generar espacios de colaboración entre productores y transformadores". En sus palabras, la asociación aspira a funcionar como una "balsa de aceite" que ayude a "limar las diferencias" entre los distintos sectores que la integran.

CUATRO PONENCIAS

El congreso contará con cuatro ponencias y siete mesas redondas en las que intervendrán más de treinta ponentes. Entre los temas previstos figuran el reto del crecimiento empresarial, el papel del talento, la sostenibilidad y el nuevo rol energético de la industria alimentaria.

Una de las mesas estará dedicada específicamente al papel de la Unión Europea, bajo el título '¿Tiene Europa soluciones?', con la participación de los eurodiputados vinculados a Castilla y León Raúl de la Hoz, del Partido Popular Europeo, e Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de los Socialistas y Demócratas.

El sector agroalimentario de Castilla y León ocupa el tercer puesto en la calsificación nacional por número de empresas y por volumen de facturación. Agrupa a 2.736 empresas, genera más de 57.100 empleos - el 5,4 por ciento de los ocupados en la comunidad - y su cifra de negocio alcanza los 16.280 millones de euros, lo que representa el 30 por ciento del volumen de negocio industrial de la región y el 33 por ciento del empleo en ese mismo ámbito. Casi el 37 por ciento de todas las empresas exportadoras de Castilla y León son agroalimentarias, con ventas al exterior que superan los 3.350 millones de euros.