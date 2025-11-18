'Vive La Magia' Lleva A Una Veintena De Magos A Las Calles Y Centros Sociales De Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Vive la Magia' saldrá del teatro para acercar las actuaciones de una veintena de magos a las calles y centros sociales de la ciudad de Soria, del 3 al 5 de enero de 2026.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto al coordinador del mismo, Juan Mayoral, han presentado esta novena edición que se celebrará en la ciudad de Soria.

Mayoral ha reivindicado la calidad del festival y la propia magia ya que "está de moda", con más de seis espectáculos en el centro de Madrid e incluso un musical dedicado a Houdini. También ha explicado que el cartel hace referencia a hace muchas décadas, "cuando había magos que compartían el diseño y solo cambiaban el nombre", además de ser "una transición entre los espectáculos de magia antiguos y la magia considerada moderna".

GALA INTERNACIONAL

En cuanto al festival, el plato fuerte será la Gala internacional del 4 de enero a las 21.00 horas en el Palacio de la Audiencia. La cita estará presentada por la maga china Violeta Zheng, y pondrá en escena por primera vez a magos australianos como Giorgia Adel, que actuará junto al español Imano D*Albeniz y Raymond Crowe, un mago que el Festival ha tratado de atraer desde hace siete años.

Charlie Mag ofrecerá flamenco y magia, "algo nunca visto", y el francés Klek Entòs pondrá en escena su espectáculo por primera vez en España y en español, reconocido en el resto de Europa por Got Talent.

Chistiansen Mortenn ofrecerá su repertorio traído de Dinamarca con mucho humor, y llega tras ganar en las dos últimas ediciones el festival mundial de magia en la modalidad de humor, mientras que los argentinos Julián y Pendorcho ofrecerán el 5 de enero a las 12.00 horas en el Palacio de la Audiencia una gala familiar con efecto y mucha diversión.