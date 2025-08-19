La vivienda más cara de CyL se encuentra en Cebreros (Ávila), con 696 m2 y un valor de casi tres millones de euros

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda más cara de Castilla y León se encuentra en el municipio abulense de Cebreros, un municipio de casi 4.000 habitantes cuya casa más valiosa tiene un total de 696 metros cuadrados y tiene un valor de mercado de 2.950.000 euros.

Así lo ha detallado un informe realizado por Idealista recogido por Europa Press donde ha recopilado las diez casas más caras de España con el 70 por ciento de ellas entre la Costa del Sol y las Islas Baleares, además de haber listado cada una por comunidades autónomas.

Entre ellas, las viviendas más valiosas serían la Villa en la Milla de Oro de Marbella (Málaga), con un precio de 50 millones de euros y casi 1.600 metros cuadrados repartidos entre la villa principal y la casa de huéspedes, con nueve habitaciones y una parcela de casi 5.000 metros cuadrados, con piscina y jardín.

Además, la segunda vivienda más valiosa de Esapña es la finca La Madrugada en Estepona (Málaga), que se encuentra rodeada de naturaleza, con vistas al mar y a la montaña y cuenta con 17 habitaciones y 16 baños, con un valor de 40 millones de euros.

Por otro lado, las viviendas más caras que se encuentran en las Islas Baleares son la Villa de diseño Solitaire en Palma (Mallorca), que cuenta con 7 dormitorios, tienes 2 piscinas, un jacuzzi en la azotea y un cine al aire libre por un valor de 39,5 millones de euros.

Asimismo, en Ibiza se halla una propiedad en Santa Eulalia del Río, que con un valor de 35 millones de euros tiene una bahía privada e incluso una gruta, además de contar con diez habitaciones en total.

Por Comunidades Autónomas, el informe ha destacado las siguientes viviendas: una casa de 1.100 metros cuadrados y un valor de 4.400.000 euros en Toledo (Castilla La-Mancha), otra en Gijón (Asturias) de 1.391 metros cuadrados y 4.900.000 euros, una en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres (Cataluña) con 3.000 metros cuadrados y 19.000.000 euros y otra en La Moraleja (Madrid) con 550 metros cuadrados y un valor de 18.000.000 euros.