La vivienda pública centra las inversiones en Soria, dotadas con 104 millones, un 17% más

SORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión en vivienda pública centra el proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, que ascienden a 103.992.476 euros para 2026, un 17 por ciento más que en el ejercicio anterior, cuando fue de 88.889.971 euros.

El capítulo de sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente es el que se lleva la mayor parte del presupuesto, con 35.648.610 euros, de los que 13,5 millones van destinados a promoción de vivienda pública para la venta en localidades como Golmayo, Ólvega, Medinaceli, Garray, Almazán o Langa de Duero.

En este mismo capítulo destacan también los 8,5 millones para la urbanización del polígono Industrial de Langa de Duero o los 5.285.920 euros que de destinarán a obras de abastecimiento de agua en distintas localidades y mancomunidades de la provincia.

También se destinan 1,2 millones a la ampliación del aeródromo de Garray, un millón para el Centro de Tratamiento de Residuos de Soria o 427.112 a la estación de autobuses de El Burgo de Osma.

Las inversiones en Sanidad, con 13,8 millones; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con 13 millones; Movilidad y Transformación Digital, con un presupuesto de doce millones, o Educación, con 9,5 millones de inversión, son las siguientes a las que se destina más partida.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En Sanidad, los centros de salud de El Burgo de Osma y la construcción de Soria Norte, con 3,8 y 3,4 millones, respectivamente, lideran la inversión en la que también se contemplan 2,7 millones para las fases 1 y de la ampliación del Hospital Santa Bárbara de la ciudad.

Asimismo, se incluyen 1,4 millones en equipamiento para diversos hospitales, la fase 1 del hospital Virgen del Mirón o la ampliación del Centro de Salud de Almazán y el proyecto del de San Leonardo de Yagüe.

En relación a los trece millones para Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, casi seis millones se destinarán a tratamientos selvícolas preventivos de incendios.

En este apartado se incluye el encauzamiento del barranco Torrehermosa para evitar inundaciones en la localidad de Santa María de Huerta, con 1,1 millones de inversión.

El resto de partidas se destinan a adquisición de puntos limpios, actuaciones de mejora en masas forestales, prevención de incendios, gastos de funcionamiento, mejora de los ecosistemas o programas como Rehabitare junto a la Diputación de Soria o Revive, para la rehabilitación del parque público de vivienda.

OTRAS INVERSIONES

Movilidad y Transformación Digital presenta un presupuesto que ronda los doce millones de euros donde la mayor partida va a la conservación de las carreteras provinciales, con 3, 8 millones, seguida por los 2,7 millones de la actuación en la SO-630 de la SO-615 a San Pedro Manrique o los 1,8 millones para la variante de Yanguas.

También se contempla un millón y medio para el nuevo trazado de la SO-920 en El Burgo de Osma o más de un millón para el refuerzo del firme en la CL-101 del cruce de Borobia a Jaray.

La ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional la Merced contempla 4,4 millones de los 9,5 destinados a Educación, donde se destinan 2,6 millones a la ampliación del Colegio Público de Golmayo-Camaretas.

El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para Soria recoge también un millón para el Parque Empresarial del Medio Ambiente y otro millón para el Vivero de Empresas de Soria.

Asimismo, se contempla dos millones en materia de Familia e Igualdad de los que un millón se destinan a la residencia de personas mayores y el resto a obras de mejora y reposición de mantenimiento.

En Cultura, Turismo y Deporte, con 2,7 millones, se destina medio millón al condicionamiento de edificios de uso administrativo de la consejería, así como otras partidas para estudios y proyectos culturales y actuaciones turísticas.

Además, la Fundación Patrimonio Natural cuenta con 1.770.128 euros para inversiones y mejoras en los Parques Naturales y Casas del Parque de la provincia de Soria, además de sistemas de vigilancia y mejoras ambientales.