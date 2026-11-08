Vox aboga por un "proceso de desregulación profundo" ante a un "Estado depredador" con la burocracia e impuestos

En el medio, la portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García Flórez, en su visita a Salamanca. - VOX CYL

SALAMANCA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García Flórez, ha defendido "un proceso de desregulación profundo" para acabar con "las trabas administrativas, la burocracia excesiva y la asfixia económica" a las que el "Estado depredador" somete a los trabajadores.

En declaraciones a los medios de comunicación en Salamanca, García Flórez ha reivindicado la "libertad" de los españoles ante el Estado "empeñado en quedarse cada vez más con su esfuerzo". "Un español honrado cada vez paga más impuestos. "Paga por comprarse una casa, por vender esa casa, por donar, por circular y hasta por morirse", ha censurado.

Asimismo, ha señalado que a esta presión fiscal se suman las "horas"" que se "pierden por las trabas administrativas y el papeleo", un contexto en el que ha incidido en las "dificultades" de empresarios y autónomos que deben enfrentarse tanto a la competencia de su sector como al propio "Boletín Oficial del Estado (BOE)".

En cuanto a las medidas que propone Vox de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, García Flórez ha situado la prioridad nacional, la remigración y la desregulación como ejes de la propuesta de la formación.

Así, ha subrayado el objetivo de su formación de "acabar con todas las trabas burocráticas y administrativas y toda la normativa" que, a su juicio, "no está sirviendo para nada".