Vox asegura que Mañueco "sabe a lo que se enfrenta" en CyL: "Tendrá que pasar por el aro como Guardiola en Extremadura"

SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que a su partido no le van a "temblar las piernas" tras las elecciones autonómicas, razón por la que ha señalado que el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, "sabe a lo que se enfrenta". "Tanto María Guardiola en Extremadura, como Mañueco en Castilla y León, tendrán que pasar por el aro", ha aseverado.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de las jornadas interparlamentarias que el partido celebra en Salamanca que han reunido a representantes nacionales, autonómicos y europeos de Vox.

Garriga ha analizado la situación política regional y nacional, y ha concluido que la decisión del partido de salir del Gobierno en Castilla y León, "ha reforzado a nuestra formación política, ha demostrado que no somos lo mismo que el bipartidismo, que nos guiamos por principios, que nos guiamos por valores y que no hemos venido aquí por unos sillones".

"Yo creo que los españoles se han dado cuenta que de verdad Vox constituye una alternativa política a lo que habían conocido hasta ahora y lo hemos visto sin más en la reciente no negociación de los presupuestos de Castilla León.

"PASAR POR EL ARO"

El presidente de Vox en el Parlamento de Cataluña ha subrayado que Mañueco no tiene presupuestos para 2026 porque "no ha querido negociar" con Vox ya que "no ha querido reducir las subvenciones a los sindicatos ni recortar el dinero a la cooperación internacional", mientras tiene un 24 por ciento de la población de castellanoleoneses en riesgo de pobreza.

Tanto Guardiola en Extremadura, como Mañueco en Castilla y León, tendrán que "pasar por el aro", ha sostenido Garriga, en referencia a las palabras de Santiago Abascal. "Y el aro es el interés de los españoles, las ideas que defiende Vox, que no es otra cosa que el sentido común y soluciones para el desastre al cual nos ha conducido el bipartidismo", ha asegurado.

Preguntado por un posible veto a Mañueco tras formar Gobierno con el PP en Castilla y León, Garriga ha asegurado que su formación "en primer lugar sale a ganar las elecciones "aunque aún no tenga candidato, pero el que se designe saldrá a ganar los comicios porque no se va a hacer el coche escoba de nadie".

"En caso de no ganarlas, pues evidentemente sobre la mesa de negociación estarán los intereses de los castellanoleoneses y yo creo que somos muy predecibles", ha señalado al respecto, un punto en el que ha remarcado que quien quiera aspirar a la Presidencia de la Junta tendrá que reducir subvenciones a los sindicatos, garantizar la seguridad, combatir la inmigración ilegal y poner la prioridad nacional como eje de la política regional.

PROYECTO "CONSOLIDADO"

En lo que respecta a la política nacional, el secretario general de Vox ha asegurado que esta jornada interparlamentaria es una "gran oportunidad" para demostrar la "fortaleza" de Vox, un proyecto que está "consolidado y que ha venido para quedarse y traer esperanza al conjunto de españoles ante la traición y el abandono del bipartidismo del PP y PSOE".

Precisamente, ha detallado que en estas jornadas se va a trabajar en los planes que se van a impulsar desde los gobiernos autonómicos y, por supuesto, desde el Ejecutivo central de la mano del presidente nacional.

"Vox tiene un proyecto sólido para proteger a nuestro mundo rural y a la industria y para acabar con esa invasión de migración masiva que cambia la realidad de nuestros barrios", ha ahondado Garriga, quien ha adelantado que en los próximos meses se explicará a los ciudadanos su proyecto.

En cualquier caso, ha apostillado, Vox está "preparado" para defender el interés común y plantear soluciones a los problemas de los españoles.