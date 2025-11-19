Vox confirma que tampoco leerá este año el "manifiesto" del 25-N en el Ayuntamiento de Valladolid

Archivo - La concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha confirmado este miércoles que su partido no se sumará a la lectura del texto con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia de Género el próximo 25 de noviembre.

Así lo ha señalado Carvajal al ser preguntada por los medios de comunicación después de que en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde habitualmente se consensuaba una declaración institucional sobre la violencia de género, este año no ha habido acuerdo y sólo se ha aprobado una moción con los votos en solitario del Partido Popular.

"No nos vamos a sumar desde el Ayuntamiento porque el día 25 de noviembre, y lo digo todos los años, celebramos la violencia o el día de la eliminación de la violencia que se comete contra las mujeres, y las violencias que se cometen contra las mujeres no solamente son por parte de parejas y exparejas", ha enfatizado.

Carvajal ha recordado que hay "violencias terribles" que "también cometen las mujeres contra otras mujeres" como "por ejemplo, la trata de seres con fines de explotación sexual".

La portavoz de Vox ha apuntado que no sabe todavía como tiene la agenda el próximo martes para asistir al acto institucional, aunque no participe su grupo en la lectura del texto.

Al ser preguntada sobre la polémica de las pulseras de control de maltratadores que al parecer ha sido la principal diferencia entre PP y PSOE para no poder alcanzar un acuerdo sobre la declaración, Carvajal ha hecho referencia a la actual ministra de Igualdad y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, a quien ha recordado que en muchas ocasiones "es una de las personas que siempre echa en cara que el negacionismo de la violencia de género mata".

Pero para Carvajal, Redondo también incurre en "negacionismo" con declaraciones como que los fallos en las pulseras de control no han supuesto la muerte de ninguna víctima de violencia de género.