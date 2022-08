Vox deja sus dos puestos en el Gobierno de Tordesillas (Valladolid) por el incumplimiento de los pactos por el alcalde

TORDESILLAS (VALLADOLID), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en la localidad vallisoletana de Tordesillas

ha anunciado este miércoles que dejará sus dos puestos en este Gobierno municipal por el imcumplimiento de los acuerdos por parte del alcalde, el 'popular' Miguel Ángel Oliveira, y por el veto del PP a la formación de los de Santiago Abascal, según ha informado este miércoles el partido saliente a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según han recordado las mismas fuentes, Vox entró en este Gobierno municipal con dos concejales, José Luis Rojo García, como teniente de alcalde, y María Zulema San José Sánchez, que se hizo cargo de la Concejalía de Asuntos Sociales, cuyas labores han sido paralizadas de forma reiterada por parte del regidor.

La formación de Santiago Abascal ha advertido al alcalde de Tordesillas de que no va a consentir que se apropie de las instituciones

municipales con fines partidistas y ha recordado al respecto que los dos concejales de Vox accedieron a estos cargos de responsabilidad "con el firme compromiso de mejorar la vida de sus vecinos, no para hacer el juego a formaciones políticas que se han apartado de los problemas reales de los españoles".

Vox apunta en concreto a "trabas" y a "carencia de información" por parte del Ayuntamiento "por cuestiones partidistas" y asegura que tanto al teniente de alcalde como a la concejal de Asuntos Sociales no se les ha permitido desarrollar sus labores "con un normal funcionamiento, por lo que insiste en que la salida de esta formación se debe a "los incumplimientos en los pactos de gobierno por parte del alcalde

tordesillano, por no permitir a José Luis Rojo García ejercer sus funciones de teniente de alcalde" y "por no informar a la propia concejal de Vox sobre las actividades que se iban desarrollar en el municipio y que estaban relacionadas con la Concejalía de Asuntos Sociales", entre otras cuestiones.

Por este motivo, Vox ha presentado este miércoles un escrito en el registro del Ayuntamiento de Tordesillas para iniciar la salida del equipo de Gobierno.