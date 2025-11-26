Vox plantea 17 enmiendas a presupuestos de Diputación de Valladolid en detrimento del "gasto ideológico o corporativo"

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox ha presentado 17 enmiendas a los presupuestos de 2026 de la Diputación de Valladolid, que se debatirán en el Pleno de este viernes y ascienden a un total de 3.500.000 euros, en "detrimento del gasto ideológico o corporativo".

Estas enmiendas presupuestarias se basan fundamentalmente en el incremento de partidas de inversión para ayuntamientos e infraestructuras provinciales, en detrimento de partidas destinadas a subvenciones y patrocinios de la institución provincial a asociaciones y fundaciones que "poco o nada aportan a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que es en aquellos a los que debe de enfocar su actividad la institución, así como el apoyo a entidades y a familias en el marco estrictamente provincial".

Así, por ejemplo, Vox ha solicitado que se transfieran 579.782 euros de subvenciones nominativas a entidades deportivas, a los clubs deportivos de la provincia previa concurrencia, según ha informado el partido a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los 180.000 euros que el Equipo de gobierno asigna a la promoción de grandes bodegas a través de Milla del Oro, con la enmienda de Vox se pide que pasen a Promoción a la pequeña bodega familiar, que es quién "verdaderamente necesita de impulso".

En materia social, se presentan enmiendas destinadas a incrementar el importe destinado a Down Valladolid o la Unidad de Respiro de menores de 65 años, en detrimento de las partidas destinadas a las fundaciones triángulo y Jorge Guillén, fundaciones y CEOE por un importe de 100.000euro.

También se solicita incrementar las ayudas a la Asociación Española contra el cáncer en 30.000 euros en detrimento de partidas destinadas a colectivos o entidades culturales de la capital. En materia de familia, Vox reclama un incremento de 73.288,40 euros en detrimento de Planes de Igualdad.

Las pequeñas empresas de la provincia, mayoritarias en los pueblos, necesitan de apoyo para su proyección internacional, y por eso Vox ha presentado una enmienda para ayudarles a acudir a ferias por un importe de 185.000 euros.

En materia de Patrimonio, el Grupo Provincial Vox ha propuesto destinar 80.000 euros a la adquisición de una parcela anexa al yacimiento de Pintia con objeto de evitar el deterioro que producen las labores agrícolas, en detrimento de gastos de publicidad y fundaciones.

En conclusión, Vox propone una mayor transparencia y concurrencia competitiva para acceder a las ayudas y subvenciones de la institución, un mayor gasto social en detrimento de "chiringuitos ideológicos o corporativos" y un firme apoyo al patrimonio histórico de la provincia.