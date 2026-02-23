Vox y el PP acuerdan en Valladolid pedir el cese de Puente, "el maquinista del Pisuerga", por Adamuz

Mesa presidencial del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, con la portavoz de Vox, Irene Carvajal, a la izquierda del alcalde, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Partido Popular y Vox han hecho valer la mayoría que conforman en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para aprobar una moción de la segunda de las formaciones en la que se reclama el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente --a quien el PP se ha referido como "el maquinista del Pisuerga"--, por la "mala gestión" del servicio ferroviario, lo que el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ve una muestra de la "obsesión enfermiza" del PP.

Esta ha sido una de las mociones que se han debatido en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid, a apenas 20 días de la celebración de elecciones autonómicas en Castilla y León, y se ha dado la circunstancia de que Vox y el PP han diferido en dos votaciones. Una de ellas para condenar la gestión de Igualdad con las pulseras 'antimaltrato' y otra en la que las abstenciones de los ediles de la formación de derechas han permitido aprobar una moción del PSOE para reclamar la creación del Área Metropolitana.

El Grupo Municipal Vox reclamaba en su moción el cese del ministro Óscar Puente, algo más de un mes después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un balance total de 47 fallecidos, y del aludido estado "deficiente" de las infraestructuras ferroviarias en toda la red y, específicamente, en la línea Madrid-Valladolid de alta velocidad, para la que se ha pedido un "chequeo".

Nada más iniciar su primer turno de debate, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, se ha posicionado al lado de sus socios de Gobierno municipal para reclamar el cese del exalcalde socialista, al que se ha referido como "el maquinista del Pisuerga", tras reprochar de su gestión que ante las peticiones de dimisión que afirma que ha recibido en las últimas semanas, Puente ha dicho que "si escuece, es que cura".

Jiménez ha añadido a las críticas por la situación de las infraestructuras y los trenes, que llevan en su opinión a que los vallisoletanos ya no estén seguros de que pueden coger un "AVE" y llegar a Madrid en una hora", otras cuestiones pendientes del actual equipo de Gobierno con Óscar Puente, como la negativa al soterramiento o la gestión del aeropuerto de Valladolid, en el que culpa a la "mala gestión" del exalcalde de haber tenido en 2025 "los peores datos de la historia".

La portavoz del PP también ha aseverado que Puente "ascendió a ministro sin haber aprendido a ser alcalde", al tiempo que ha mencionado que el pasado sábado estuvo en la manifestación convocada en Valladolid en defensa de la Sanidad Pública junto al "candidato a nada", en referencia al aspirante a la Presidencia de la Junta por el PSOE, Carlos Martínez. Así, se preguntó si el ministro se habría desplazado en tren a la capital vallisoletana, para afirmar que posiblemente el viaje lo haya costeado "la indemnización que tiene por estar empadronado en Valladolid" mientras reside en Madrid.

El portavoz socialista ha criticado en primer lugar que el PP no solo se "identifique con Vox" sino que ha considerado que ha defendido la moción "con mayor ardor" que los proponentes. Asimismo, ha calificado de "obsesión enfermiza" el enfrentamiento del equipo de Gobierno con Puente al "vincular el accidente de Adamuz con Valladolid".

Asimismo, ha señalado que el viaducto de Arco de Ladrillo es un "punto negro" de la infraestructura ferroviaria en la ciudad y ha censurado que el PP quiera "convertir el Pleno en un minicongreso de los Diputados", ya que tanto el alcalde como la "número dos" de la lista municipal de 2023, Mercedes Cantalapiedra, son senadores. "Ésto no es el Congreso, ni el Senado, es una perversión de la política municipal. Les vale todo para no hablar de los problemas de Valladolid y buscar soluciones", ha concluido.

El alcalde Carnero ha hecho uso de la palabra para responder a varias afirmaciones de la oposición, como rechazar la afirmación de que el Ministerio tiene "controlada" la infraestructura ferroviaria, algo "simple y superficial" cuando ha acontecido el accidente de Adamuz recientemente. "Las cosas se están haciendo rematadamente mal para perjuicio de todos los españoles", ha apostillado.

También ha aprovechado para defender la posición de su equipo sobre la estación de ferrocarril y el paso de Arco de Ladrillo y ha recordado al PSOE que unos minutos antes Vox había votado en sintonía con los socialistas en contra de dos enmiendas sobre políticas de violencia de género.

Cabe recordar que además de esta propuesta de Vox, relacionado con el accidente de Adamuz, todos los grupos han estado de acuerdo en aprobar una moción institucional de apoyo a una plataforma de víctimas del siniestro en la que se reclama una comisión de investigación en el Congreso. Lo que ha esgrimido la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, al reprocharle Irene Carvajal (Vox) que no les interesaban las víctimas de ese accidente.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En materia de infraestructuras también se ha debatido la obra de remodelación de la estación de autobuses de Valladolid que está en marcha y que previsiblemente concluirá el próximo otoño, sobre la cual el PSOE ha reclamado que la Administración autonómica debería abordar ya el proyecto recogido en el convenio de la integración ferroviaria, ya denunciado por Adif y Renfe, de una nueva estación en la zona de las Delicias.

La propuesta original no ha salido adelante, ya que el PP ha logrado, con apoyo de Vox, que prosperen varias enmiendas para concretar que el Ayuntamiento trabajará de forma "coordinada" con la Junta y el Ministerio de Transportes para proyectar una nueva estación de bus "soterrada" junto a la de ferrocarril, a lo que se han opuesto PSOE y VTLP.

El PP ha añadido otros acuerdos relacionados con el proyecto ferroviario y el enfrentamiento con el Ministerio de Transportes, como reclamar a Adif y Renfe la cesión de terrenos de los antiguos talleres de Farnesio, que según el concejal del PP Alberto Gutiérrez sería "necesaria" para ejecutar la nueva estación, e insistir en la voluntad de "diálogo" sobre la transformación ferroviaria.

En este punto, el edil del PSOE Luis Vélez ha recordado al PP que "ya han tenido sentados en la mesa" a Renfe y Adif, pero la actitud del Gobierno de Carnero, a su juicio, provocó la ruptura de la SVAV.

El PSOE sí que ha logrado aprobar una de sus mociones, la que reclama la creación del Área Metropolitana, en la que han logrado recabar el apoyo de Vox, que ha diferido de la posición de sus socios de Gobierno, y como ha señalado su concejal Alberto Cuadrado, se trata de un asunto sobre el que se debe "hablar".

El concejal 'popular' de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha admitido que sí que considera que puede haber avances en la colaboración entre municipios, pero "sin imponerlo a través de los plenos".

MOCIÓN POR EL 8M.

La divergencia de votos entre PP y Vox también ha dado lugar al rechazo de dos enmiendas 'populares' sobre el 8 de marzo, Día de la Mujer. Tras rechazarse las propuestas de VTLP para garantizar las políticas contra la violencia de género, el rechazo de este grupo junto a PSOE y Vox ha impedido aprobar, por ejemplo, una mayor financiación del pacto de Estado contra la violencia de género destinada al Ayuntamiento.

Otra moción del PSOE, para plantear que la Junta debería asumir la gestión de la Dependencia en Valladolid ante la elevada lista de espera, ha quedado rechazado en el literal de sus dos propuestas, pero el PP, con apoyo de Vox y VTLP, ha sacado adelante una enmienda de adición para reclamar que el Gobierno financie el 50 por ciento del gasto del sistema de dependencia en la comunidad.