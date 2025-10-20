Vox presenta una denuncia ante la Fiscalía contra el PSOE por supuesta financiación ilegal y blanqueo de capitales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, realiza declaraciones a medios de comunicación en la Plaza de Colón, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SEGOVIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que este lunes su formación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Partido Socialista "por posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales".

Abascal ha informado sobre la denuncia interpuesta en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Segovia, donde ha incidido en que esta medida se produce tras "saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el PSOE", una acusación que basa en el último informe de la UCO en el marco del 'caso Koldo'.

En este contexto, el líder de Vox ha apuntado que el propio presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, pero no constan esas referencias a una caja con dinero en efectivo". Asimismo, ha advertido de que el PSOE afirma que, en las cuentas que han podido revisar, "tiene todo su dinero en los bancos".

"Esperamos llegar hasta el fondo del asunto en esta cuestión porque los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno del presidente del Gobierno", ha aseverado.

La denuncia presentada por Vox coincide con que este lunes el magistrado Leopoldo Puente haya citado como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, para aclarar los pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su entonces colaborador, Koldo García.