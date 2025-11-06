Vox propone negociar los días 15 y 16 para respetar las comparecencias y la fecha de enmiendas a la totalidad

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox ha propuesto negociar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2026 con la Junta de Castilla y León el sábado 15 de noviembre o el domingo 16 y, si fuera necesario, los dos días para respetar las comparecencias de los diez consejeros en la Comisión de Economía y Hacienda --tendrán lugar entre el lunes 10 y el viernes 14 en sesiones de mañana y tarde-- y la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad a las cuentas, fijada para el lunes día 17.

Vox ha realizado esta propuesta tras las declaraciones del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las que ha asegurado que si algún grupo prefiere que la reunión para negociar las cuentas se produzca una vez finalizadas las comparecencias "no hay ningún inconveniente".

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció este lunes que convocaría a los grupos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para dialogar sobre los presupuestos de la Comunidad para 2026 en la búsqueda de un apoyo para la aprobación definitiva de las cuentas que el PP no puede sacar adelante en solitario.

De mantenerse esas fechas, la reunión de la Junta con los grupos parlamentarios se produciría sin haber concluido las comparecencias de los consejeros --el viernes por la mañana explicará sus cuentas la consejera de Educación, Rocío Lucas, y por la tarde hará lo mismo la titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García--, en el caso del día 14, y en la misma jornada en la que expira el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad --este debate está fijado para el jueves 20--.

Ante estas circunstancias y tras las declaraciones del portavoz, el Grupo Parlamentario Vox ha propuesto como fecha de negociación del proyecto de Ley de Presupuestos el sábado 15 de noviembre o el domingo día 16, e "incluso ambos, si fuera necesario, y sin límite de tiempo", han apostillado los de Santiago Abascal.

De esta forman, explica Vox en un comunicado recogido por Europa Press, la negociación se podría celebrar después de las comparecencias de los consejeros, "respetando así su labor", insiste, y antes del lunes 17 de noviembre, para dar capacidad para registrar la enmienda a la totalidad.

"Creemos que es importante escuchar la exposición del presupuesto por parte de los consejeros de la Junta, algo que no parece importarles ni al presidente --Alfonso Fernández Mañueco-- ni al portavoz del Gobierno", ha reprochado el Grupo Vox que ha asegurado además que, a día de hoy, ha recibido ningún tipo de propuesta de reunión por parte del Ejecutivo.

"Sabemos de los problemas del consejero de Economía y Hacienda para presentar el proyecto en tiempo y en forma, algo que finalmente no pudo ser", ha ironizado por último el Grupo Vox que ha negado que haya obstáculos o excusas por parte de la oposición, como ha apuntado el portavoz de la Junta --Fernández Carriedo ha considerado en concreto que otros partidos introducen "demasiadas excusas"--.

Para el Grupo Vox los únicos obstáculos son los que se ha puesto a sí misma la Junta hasta ahora "con sus continuos errores en tiempo y forma durante la tramitación de este Presupuesto tras todo un año de prórroga del anterior".