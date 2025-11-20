Vox rechaza las cuentas del 'tocomocho' con 50 razones y ve el destino de Mañueco "cada vez más oscuro"

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha basado este jueves su rechazo al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 en el argumento de que son las "cuentas del tocomocho" que suceden, además, a las "cuentas fantasma" del año pasado, y ha explicado a modo de ejemplo que Vox "no puede pasar" por seguir subvencionando "de forma alucinante" a los sindicatos "para regularizar inmigrantes ilegales".

"Su destino señor Mañueco cada vez es más oscuro", ha sentenciado David Hierro que ha recordado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es el jefe del Ejecutivo de Castilla y León "porque Vox se lo permitió" y ha recomendado a renglón seguido que si quiere llegar a algún tipo de acuerdo para alcanzar una mayoría tendrá que negociar "con aquellos que pueda".

En este sentido, ha afeado a la Junta que en su planteamiento negociador de estos presupuestos no haya entendido que la mayoría de los 81 procuradores que hay en las Cortes está por encima de 41, en alusión a los 47 votos que suman los partidos en la oposición que han presentado las cuatro enmiendas.

Hierro ha presentado un documento público con '50 razones para decir no a este presupuesto' en el que da explicaciones a los votantes de Vox del rechazo a un proyecto de presupuestos con el que, según ha admitido también, no están en contra de todo y ha asegurado a modo de ejemplo que podrían llegar a acuerdos en materia de vivienda.

El procurador del PP José Alberto Castro ha respondido al respecto que si Vox tiene 50 razones para el rechazo debería defenderlas vía enmiendas parciales por lo que ha reiterado la mano tendida del Partido Popular para "buscar soluciones reales a los problemas", tras lo que ha comparado la enmienda a la totalidad de Vox con la respuesta de un niño pequeño cuando se pone a llorar y deja de respirar.

En su intervención, David Hierro ha insistido en que en toda negociación debe haber "propuestas de unos y otros" y ha vuelto a reprochar la ausencia del presidente de la Junta en la reunión que convocó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con los grupos para buscar un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026.

Hierro ha vuelto a admitir que en ese encuentro hubo "muy buena voluntad" por parte del portavoz de la Junta que admitió que Vox sería su "socio preferente" y que mantenía vigentes los 32 ejes del acuerdo de gobierno de PP y Vox que, según ha ironizado, entendió bien Fernández Mañueco "para negociar su sillón".

"Usted ve venir a todos de frente y piensa que los que van en sentido contrario son los demás y no usted", ha bromeado también David Hierro que ha parafraseado para ello un chiste de Gila. "Muchas veces se encuentran con que no pueden pasar por encima de los demás", ha ironizado.

David Hierro ha rechazado por último unas cuentas que "vienen de cuentos lejanos" mientras que Castro ha apelado a la responsabilidad de los once procuradores de Vox a los que ha aconsejado que dejen de hacer caso "a los de Madrid" y se centren en las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León y en las de sus propios votantes "que piden que se sienten con el Partido Popular y que negocien unos presupuestos de verdad", ha aseverado el 'popular'.

"Nosotros les tendemos la mano, lo hemos hecho en el pasado, lo haremos en el futuro", ha concluido el procurador encargado de responder a David Hierro en el debate de hoy.