Vox rechaza la externalización del Serla y pide "devolver lo robado"

Ambos partidos, con la abstención de Cs, rechazan una moción del PSOE cuyo objetivo era "reconducir la conflictividad laboral"

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La procuradora de Vox Fátima Pinacho ha sido clara en su intervención en las Cortes al asegurar que el partido al que representa rechaza la externalización del servicio de mediación Serla y pide "devolver" a lo público "lo robado", al tiempo que el procurador del PP, José Luis Sanz Merino, ha defendido la pervivencia del Diálogo Social.

Ambos parlamentarios se han pronunciado de este modo en torno a una moción presentada por la procuradora socialista Alicia Palomo cuyo objetivo era reconducir la "conflictividad laboral" existente, a su juicio, como resultado del "circo de Gobierno de PP y Vox".

"Es aberrante", ha lamentado Palomo, quien ha culpado al Gobierno de la Junta de incumplimiento de leyes, del estatuto, del deterioro de las instituciones y del "robo" de derechos y libertades. "Si la política se mide por sus resultados todo el Ejecutivo de Mañueco está tardando en irse", ha defendido la procuradora socialista, quien ha reclamado que se repare el "daño" causado en un año de "mal gobierno".

Alicia Palomo ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de hacer "gala" del Estatuto cuando se "incumple" y se ha centrado, en concreto, en el Artículo 16 de la norma básica de Castilla y León en el que se habla del Diálogo Social como "factor de cohesión social y progreso.

"Tenemos un consejero 'cazacomunistas' que llama casta a los sindicatos y un presidente que no respeta los acuerdos y consensos, esto es destrozar el Diálogo Social", ha lamentado la socialista, quien ha preguntado al PP con "qué cara" va a celebrar el 40 aniversario del Estatuto cuando "no le respetan" y "le están ultrajando".

A esto ha sumado la "eliminación" del Serla, "sistema autónomo de resolución de conflictos". "Les están advirtiendo de las consecuencias de su supresión", ha zanjado Palomo.

Tras la intervención de la socialista, la procuradora de Vox Fátima Pinacho ha relatado las 23 reuniones que el Gobierno de la Junta ha celebrado en el marco del Diálogo Social desde julio para demostrar que "no se ha interrumpido", no obstante, ha culpado a las organizaciones sindicales de no acudir o no hacer aportaciones porque "ya no se debatía lo único que les interesaba, subvenciones para su propio beneficio".

En este sentido, ha recordado que en 2022 los sindicatos mayoritarios y la patronal tuvieron la misma subvención que en años anteriores y que alcanzaba los cuatro millones de euros y, sin embargo, en 2023 Industria fija esta ayuda en dos millones y "sin carácter nominativo". "Les debe molestar que es la mitad".

Pinacho ha defendido además, sobre el Serla, que se "externalice" el servicio público. "El Serla nos cuesta un millón de euros y no estamos a favor de externalizar un servicio a costa de lo público, devolver lo robado", ha zanjado la procuradora de Vox, quien ha abogado por la "búsqueda de vías más eficaces y eficientes".