Vox rechaza el informe del Consultivo sobre la PL de Concordia que apoya el resto

VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha rechazado este viernes la petición que hizo en su día el Grupo Socialista para solicitar un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox porque "no es preceptivo reglamentariamente", porque "no ha ocurrido nunca" en el Parlamento y con el "argumento político" de "no entrar en el juego" del Partido Socialista al que acusan de querer "entorpecer" esta tramitación legislativa.

Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces para ordenar el próximo pleno en las que los de Santiago Abascal han rechazado la petición de un informe al Consejo Consultivo, que no saldrá adelante por falta de la unanimidad necesaria para ello.

Carlos Menéndez ha recordado que la Junta de Castilla y León ya ha emitido un "informe favorable" sobre la Proposición de Ley de Concordia de los grupos PP y Vox que se podría tomar en consideración en el pleno ordinario de los días 21 y 22 de mayo para su aprobación definitiva en el siguiente periodo de sesiones, si bien ha aclarado que hay otros proyectos de ley y otras proposiciones de ley que podrían tener "un orden de preferencia" en cuanto a la antigüedad.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha lamentado al respecto que, "una vez más y por culpa del PP", las Cortes de Castilla y León hayan quedado "secuestradas por la minoría fascista" que entró en el Parlamento autonómico "gracias" a Alfonso Fernández Mañueco, a quien la socialista ha vuelto a acusar de "haber vendido" la Comunidad Autónoma a los de Santiago Abascal.

"Una vez más, el PP se arrodilla ante la 'ultraderecha' y, una vez más, por desgracia, esta Comunidad, este Parlamento, dependen de la decisión de los fascistas", ha insistido Patricia Gómez que ha reivindicado la "necesidad" del informe del Consultivo "por dos razones", que puede incurrir en contradicciones con la Ley de Memoria Democrática nacional y por la existencia del Decreto de la Memoria Histórica aprobado por el Gobierno del 'popular' Juan Vicente Herrera y que, según ha rememorado, nació del consenso con todos.

"A mí me da pena y yo, si fuera el Partido Popular, reflexionaría porque la verdad es que, al final, una vez más, escriben una historia vergonzosa de lo que es el Parlamento de las Cortes de Castilla y León y de lo que le ha convertido el Partido Popular", ha zanjado al respecto.