Vox Segovia cree que el "ciruelo" del 'diablillo' de Segovia "ofende" a los ciudadanos

Publicado 18/01/2019 17:51:11 CET

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

VOX Segovia considera que la ubicación de una escultura con la imagen de un 'diablillo' haciendose un 'selfie', y que hace alusión a la leyenda sobre la construcción del Acueducto, "no es del agrado de todos los ciudadanos" además de ser "horroroso", al tiempo que ha asegurado que este "fauno desnudo al lado de un colegio religioso de niñas o de la imagen de la Virgen del siglo XVIII no es estético, es vergonzoso, provocador y de mal gusto".

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación Vox cree que "al margen de los procedimientos administrativos vulnerados y las intenciones ocultas que debe haber", una Alcaldía "no está, para crear guerra entre ciudadanos y que Segovia" ya que es el Ayuntamiento segoviano quien aprobó la instalación de esta escultura en la calle San Juan, en el centró histórico.

"El Fauno estéticamente es horroroso, pertenece a la mitología romana, no tiene nada que ver con la leyenda del Acueducto de Segovia y le llamarán Claudio no, por la autora de su colocación sino, por el ciruelo que luce y que no es necesario a no ser que esté allí, para desafiar, enojar y ofender a los segovianos y turistas", asegura la formación 'verde' en el comunicado.