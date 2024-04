Vox solicitará información a la Delegación del Gobierno sobre la escolta a la familia de Ana Sánchez

Tudanca aclara que no se van a distraer y ha recuerda a Goebbles cuando llamaba a inventar otras noticias cuando no se pueden negar las malas

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox registrará esta misma semana en la Delegación del Gobierno en Castilla y León un escrito para solicitar información sobre el servicio de escolta que se concedió a la familia de la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, por amenazas en redes sociales.

Así lo ha avanzado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno, comparecencia en la que Menéndez ha vuelto a pedir la dimisión de Ana Sánchez por haber achacado esas amenazas a procuradores de Vox a través de "cuentas fake" o de "hater", en palabras del político de Vox.

"Vamos a ir paso a paso", ha explicado Carlos Menéndez que ha situado la petición de información por escrito a la Delegación del Gobierno como "un paso más" en la petición de responsabilidades del Grupo Vox a Ana Sánchez por sus mensajes en su cuenta personal en 'X' en los que, en su opinión, ha utilizado "el mismo lenguaje que utilizan los separatistas para atacar y deshumanizar a Vox".

Menéndez ha ironizado sobre que la propia Ana Sánchez condenaba la violencia pero insistía en que hay que echar a Vox de las instituciones "porque son unos fascistas" y para vamos "blanquear" al partido de Santiago Abascal.

"Esto, al fin y al cabo, no responde más a ese uso del mismo lenguaje que utilizan los radicales de izquierdas en el País Vasco, los herederos de ETA en el País Vasco para atacar y deshumanizar a Vox", ha reiterado el portavoz parlamentario que ha recordado por otro lado que la Dirección Nacional de su partido solicitó en su día escolta para el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, "por amenazas de muerte", petición que fue rechazada por la Delegación del Gobierno.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha parafraesado al ministro de la propoganda nazi, Joseph Goebbles, cuando afirmaba que si no se pueden negar las noticias malas contra ti hay que inventar otras que las distraigan.

"Yo no me voy a distraer", ha zanjado al respecto Tudanca que ha acusado a Vox de estar haciendo lo mismo de aquellos que negaban que "en los años de plomo" en el País Vasco hubiera gente amenazada y ha recordado a los de Abascal que cuando Vox no existía él sí hacía campañas electorales en el País Vasco donde "había terror" porque "ETA sí existía" y porque "sí mataban a gente".

"Íbamos en las listas electorales de los compañeros del Partido Socialista de Euskadi porque allí había terror. Y, sí, íbamos de interventores y apoderados. Hoy no tiene mérito. Tenía mérito entonces. Cuando yo estaba haciendo campaña en el País Vasco con los compañeros socialistas", ha rememorado ante las denuncias de Carlos Menéndez a los ataques a miembros de Vox en la reciente campaña electoral en la comunidad vecina.