Vox supedita la enmienda a la totalidad a los presupuestos a una declaración de Mañueco antes de las 12 horas del lunes

Representantes de Vox se reúnen con el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para analizar el proyecto de Presupuestos para 2026

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha supeditado la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad por parte de su partido a una declaración del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, antes de las 12.00 horas del lunes, en la que acepte negociar una serie de propuestas planteadas por los de Santiago Abascal, "muchas de las cuales están recogidas en el acuerdo de Gobierno".

"Somos moderadamente optimistas", ha expresado Hierro en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida este sábado con el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en quien han visto la "actitud del PP de Valencia de querer llegar a acuerdos con Vox".

No obstante, los de Santiago Abascal han reprochado la ausencia del líder autonómico en un encuentro que se ha extendido más de dos horas en la Consejería de Economía y en el que Vox ha señalado que seguir negociando o presentar una enmienda a la totalidad "ahora depende de Mañueco", puesto que el registro cierra el lunes a las 14.00 horas.

A este respecto, Hierro ha detallado que durante la reunión se han hablado de cuestiones importantes para Castilla y León y de las propuestas que presenta Vox a la Junta, que han sido "aceptadas con ánimo de avanzar en la negociación".

"Hemos visto en Carriedo hoy al Partido Popular de Valencia, ese que quiere llegar a acuerdos con Vox", ha ahondado, ya que el portavoz del Ejecutivo autonómico "ha dicho literalmente que tienen que tratar a Vox como un socio preferente". "Esto nos agrada porque supone romper el diálogo con el Partido Socialista", ha apostillado.

En este sentido, Hierro también ha señalado que para Carriedo el acuerdo de gobierno "sigue vigente" para el PP y en ese documento "están muchas de las propuestas por extensión del famoso gurruño".

En ese "gurruño", ha profundizado, están propuestas que recogen la necesidad de "acabar con la inmigración ilegal y las subvenciones a las organizaciones que colaboran con el efecto llamada", una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa durante el encuentro.

Los de Santiago Abascal también han hecho referencia a las subvenciones a los sindicatos, un punto en el que Carriero ha asegurado que "también pueden ser estudiadas y entrar dentro del proceso de negociación".

Hierro espera que el portavoz de la Junta transmita todas estas cuestiones al presidente autonómico, que es quien tiene que tomar la decisión. "Ha sido una pena que no haya participado", ha lamentado, dada la importancia que "él dice que ha dado a este proyecto de Presupuestos".

En definitiva, los representantes de Vox esperan ver esa "buena voluntad" que ha transmitido este sábado el consejero de Economía y que Mañueco acepte las propuestas que se han planteado.