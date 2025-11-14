Vox tilda al PP de "niños pijos buscando siervos" por destinar dinero a ka regularización de inmigrantes

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Vox en la Comisión de Economía y Hacienda, Miguel Suárez, ha criticado esta tarde la intención del Ejecutivo autonómico de destinar parte de su presupuesto en 2026, con el apoyo de las organizaciones sindicales, a la regularización de inmigrantes, lo que le ha llevado a tildar a los 'populares' de "niños pijos buscando siervos".

La confrontación dialéctica se ha producido durante la réplica tras la exposición de las cuentas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para 2026 por parte de la titular de este departamento, Leticia García, cuando el parlamentario de Vox ha censurado uno de los acuerdos del Diálogo Social que, en materia de inclusión laboral, contempla ayudas para inmigrantes en proceso de regularización con el fin de proveer de mano de obra a las empresas de Castilla y León.

"Están destinando ustedes dinero de todos los ciudadanos de Castilla y León para fomentar la llegada masiva de inmigrantes ilegales, porque un inmigrante en proceso de regularización es un ilegal ¡Es que es necesario promover la inmigración ilegal para ocupar los puestos de trabajo que no quiere el resto de los españoles? Ustedes, en definitiva, son señoritos en busca de mano de obra barata, niños pijos buscando siervos", ha espetado Suárez, trayendo también a colación las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en defensa la inmigración porque alguien tiene que limpiar las casas, poner ladrillos a los edificios o recoger las cosechas.

"¡Son esclavistas posmodernos, son una banda de clasistas que lo único que quieren es mantener bajo el precio del salario para mantener sus privilegios!", y para ello, según asegura, se da dinero a los "chiringuitos de los sindicatos porque "están dispuestos a sacrificar la nación para tratar de mantener el estado que parasitan, y lo hacen "porque se lo dice la CEOE ya que los inmigrantes están dispuestos a aceptar salarios de miseria".

Las acusaciones del dirigente de Vox han sido contestadas por la consejera, quien ha reprochado a Suárez el uso de "barbaridades" y la "vehemencia" a las que, como así ha añadido, la tiene acostumbrada, para acto seguido defender las ayudas económicas, en el marco del Diálogo Social con sindicatos y patronal, destinadas a facilitar la regularización de inmigrantes para así cubrir la necesidad de mano de obra con que cuentan las empresas de Castilla y León.