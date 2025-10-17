Vox ve "inédita" la "chapuza" de los PGC y pide a Mañueco que deje de "tomar por tontos" a los castellanoleoneses

Asegura que "jamás apoyará ni aceptará apoyo" alguno del PSOE en caso de necesitarlo para formar gobierno después del 16 de marzo

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes ve una "situación inédita en 40 años" la "chapuza" que ha "perpetrado" el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al registrar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 "sin el techo de gasto que precisa de una aprobación del Parlamento autonómico, sin ley de medidas de acompañamiento y faltando una sección de la propia normativa", razón por la que ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico que "deje de tomar por tontos" a los ciudadanos.

En un comunicado recogido por Europa Press, los de Santiago Abascal han criticado que los 'populares' se hayan "atrevido" a exigir a Vox que "aplauda y no muestre oposición" ante una circunstancia "inédita" en la historia del parlamentarismo español, de ahí que la formación haya solicitado los informes en la tramitación de las cuentas.

"No nos conocen. Se han equivocado de partido. No somos como ellos", ha remarcado el grupo parlamentario, para después asegurar que "causa bochorno" leer y escuchar a "pesos pesados" 'populares' en la Comunidad y miembros del Ejecutivo autonómico hablar de "boicot a los presupuestos", un punto en el que el partido ha reclamado que se "deje de tomar por tontos a los ciudadanos de Castilla y León".

Todo ello durante unos días en los que los castellanoleoneses observan cómo el PP abre informativos por el juicio de la "mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León" y evidencian "atónitos" cómo en el ámbito municipal cargos 'populares' son condenados por corrupción o se ven obligados a dimitir por prácticas "poco éticas que poco les diferencia de los socialistas".

Asimismo, Vox ha subrayado que cumplir la ley debe ser la "primera obligación" de los gobernantes y velar porque el gobierno la cumpla uno de los principales deberes de la oposición, si bien ha lamentado que ambas obligaciones son algo que el PSOE "olvidó hace mucho tiempo, pero ahora parece que el PP también lo ha olvidado, y se dedica a atacar a quien lo denuncia".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

De igual forma, Vox ha criticado que el portavoz de la Junta haya instado a que los de Santiago Abascal y PSOE vayan en coalición a las elecciones al señalar que "parece que también olvidan que los que forman coalición en Bruselas con los socialistas son los 'populares'".

En este punto también ha lamentado que el PP de Mañueco en Castilla y León ha votado junto al PSOE hasta en cinco ocasiones en contra de tomar medidas contra la inmigración ilegal, contra la eliminación de impuestos sobre la vivienda, contra la eliminación del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos, y quienes negocian negociando leyes ideológicas de género.

Por todo ello, Vox ha subrayado que "jamás apoyará ni aceptará apoyo alguno" del PSOE en caso de necesitarlo para formar gobierno después del día 16 de marzo.

"Es nuestra palabra, Mañueco y todos los españoles bien saben que la cumplimos, ya fueron testigos de un acto de honestidad inédito e insólito en toda la democracia cuando abandonamos los sillones de los gobiernos cuando el PP decidió aceptar a todos los inmigrantes ilegales", ha advertido el partido en un comunicado recogido por Europa Press.

Por último, los de Santiago Abascal han reclamado que si al PP de Castilla y León "le queda un mínimo de honestidad", que mañana salga Mañueco y deje claro a los ciudadanos de la Comunidad que el día 16 de marzo va a rechazar cualquier tipo de apoyo del PSOE, "por acción u omisión", para poder formar gobierno.