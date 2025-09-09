Vox ve "intolerable" que se firmen autorizaciones millonarias con dudas sobre la imparcialidad de la Junta

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Vox Carlos Menéndez ha calificado de "intolerable" que se firmen autorizaciones millonarias con "semejantes dudas de parcialidad" por parte de la Junta de Castilla y León, en alusión expresa a la autorización concedida por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para la instalación de un macrovertedero en León vinculada a una empresa en la que su hijo figuraba como alto cargo.

Menéndez ha puesto en duda la ética, la ejemplaridad y la apariencia de imparcialidad del Gobierno de Castilla y León en este caso concreto y ha criticado también que esta autorización no haya sido objeto de análisis en la Comisión de Ética Pública que, según ha recordado, está prevista para analizar posibles conflictos de intereses y para actuar como garante de la integridad institucional.

"Entendemos que la incoación puede instarse también y no entendemos por qué no lo instan o si tienen algún tipo de temor a que se someta dicho expediente a esta Comisión", ha sentenciado Carlos Menéndez para añadir: "La transparencia no se predica, la transparencia se ejerce".

Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Gobierno autonómico siempre colabora con la Comisión de Ética Pública cuya composición, ha aclarado también, no depende del Gobierno, tras lo que ha destacado que ese organismo tiene una actuación "objetiva".

"Esta comisión no está para dirimir confrontaciones políticas, para eso está el Parlamento de Castilla y León", ha zanjado Fernández Carriedo que ha defendido que la Comisión se reúne "siempre que se dan las circunstancias para ello". En este sentido, ha informado de que en lo que va de Legislatura se ha reunido en doce ocasiones, "tantas veces como lo han considerado oportuno", ha precisado.

Dicho esto, la aclarado que la Comisión de Ética Pública no es un tribunal de justicia y ha explicado por otro lado que la labor de la Junta pasa por colaborar con la comisión, por facilitar todos los medios que necesite y por respetar su funcionamiento, al que se ha referido como "un funcionamiento acorde e independiente".