Vox vota en contra del proyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha informado de que Vox ha votado en contra del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto del Consistorio para el próximo año, al que el PP ha presentado una enmienda para restablecer las ayudas a las organizaciones Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural.

Durante la rueda de prensa, Manzanedo ha explicado que el dictamen de la Comisión de Hacienda ha sido desfavorable ya que sólo ha votado a favor el PP, pero ha precisado que continúa la tramitación del presupuesto, cuya votación definitiva será en el pleno del Ayuntamiento de este viernes, ya que el paso por la Comisión de Hacienda es obligatoria independientemente de cuál sea el dictamen.

Asimismo, el concejal ha explicado que en la Comisión se ha presentado una propuesta del PP para restablecer todas las ayudas a las ONGs, Accem, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, que se concederán a través de una disminución de lo que son las subvenciones de Alcaldía.

Igualmente, Manzanedo ha apuntado que en la Comisión se ha presentado "de viva voz", una propuesta de Vox para el aumento de 120.000 euros de unas partidas a diferentes subvenciones y capítulos del capítulo 2 de gasto, para mayores, infancia y juventud, pero esta propuesta ha sido rechazado porque dichas partidas ya se habían incrementado con las cantidades que se han detraído de las tres ONGs que habían quedado fuera del presupuesto de 2025.

Como el PSOE también ha votado en contra del conjunto del presupuesto, el Pleno deberá decidir el viernes la aprobación o no definitiva de las cuentas de 2025, "con la incorporación de las ayudas restablecidas de las ONG", ha detallado Manzanedo, quien no se ha atrevido a "aventurar" si las cuentas del próximo año saldrán o no adelante.

Y es que, como ha aseverado el concejal de Hacienda, "aún queda un largo recorrido" hasta el pleno del próximo viernes, al tiempo que ha aseverado que no le compete a él determinar si el PP va a mantener conversaciones con Vox para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto municipal.

"Hay un margen de maniobra como para poder desarrollar y poner sobre la mesa diferentes consecuencias, acciones y demás", ha aseverado Manzanedo, quien ha precisado que si en el pleno del próximo viernes el presupuesto no sale adelante, "caerá no sólo las ayudas a las ONGs sino también las inversiones que el equipo de Gobierno había diseñado", unos 250 millones de euros.

"Si no se aprueba el presupuesto el viernes, va a perder la ciudad de Burgos porque estará mermada en inversiones, en patrocinios deportivos y en la capacidad de los clubes de élite que necesitan el dinero", ha enfatizado Ángel Manzanedo.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al gobierno de Cristina Ayala, con o sin Vox en un futuro, le quedaría un último recurso en caso de que no se apruebe este viernes el presupuesto. Sería la activación de una cuestión de confianza. Ya lo planteó Ayala la semana pasada como una posibilidad. Ante ello, Manzanedo ha hablado de "mecanismo necesario o alternativo", sin "aventurarse a lo que se puede plantear". De momento el edil sólo espera que el Pleno del viernes se celebre para saber qué va a pasar.